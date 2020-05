annonse

Real Madrids belgiske målvakt Thibaut Courtois håper at de elleve siste serierundene kan spilles. Han liker ikke at et nytt mesterskap går til Barcelona.

– Det vil være urettferdig hvis sesongen blir annullert og Barcelona blir utropt til spansk mester, sier Courtois i et intervju med belgisk TV.

Koronapandemien har satt en stopper for seriespill i La Liga, og Barcelona leder med to poeng foran Real Madrid. Det gjenstår hele elleve serierunder, hvilket betyr at ingenting i utgangspunktet er avgjort.

De to El Clasico-møtene lagene imellom denne sesongen har endt med én uavgjort og én Real Madrid-seier.

– Vi har spilt uavgjort, og de har tapt for oss. Vi har vist at vi er det beste laget. Jeg vil at vi spiller sesongen ferdig. Jeg mener at et seriemesterskap baserer seg på at alle kamper blir spilt. Det er elleve kamper for tidlig å kåre en mester, sier Courtois.

For øyeblikket jobbes det med å restarte La Liga i løpet av juni. Toppseriene i Frankrike og Nederland er avsluttet før de ble ferdigspilt på grunn av koronaviruset. Det samme kan det være snakk om i Belgia.