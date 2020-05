annonse

annonse

– Den overnasjonale styringen har gått for langt. Vi godtar ikke at folket i Norge overstyres av et EU-system det norske folk har stemt imot å bli en del av.

Slik innleder Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum et innlegg i Dagbladet. Innlegget fremstår som et kampskrift for nasjonalstaten.

Vedum argumenterer for at overnasjonale organisasjoner som EU fører til at makten flyttes fra folket til vår tids eliter og embetsmenn. Mens «den norske nasjonalstaten er et frigjøringsprosjekt der vi har klart å gi velferd og trygghet til de mange, ikke de få.»

annonse

– I Norge har vi i fellesskap sikret eierskapet til fossefallene, til tross for gjentakende press fra EU om å oppheve våre nasjonale konsesjonslover. Sammen eier vi olja og gassen på norsk sokkel. Og ikke minst har folkets nei til EU gjort at vi både eier og kontrollerer fisken utenfor kysten vår. Nasjonalstatsprosjektet Norge er en suksess vi må holde fast på.

Les også: Vedum om Tangen-seminaret: – Eliten har en egen logikk

Nei til overnasjonal styring

Sp-lederen sier ikke nei til internasjonalt samarbeid, men mener den overnasjonale styringen har gått for langt, og minner om at det norske folk faktisk har stemt nei til å bli medlem av EU-systemet. EU-tilpasningen svekker vår nasjonale beredskap:

annonse

– Mer makt til EU vil svekke både beredskapen og demokratiet i Norge. I mange år hadde Norge et velfungerende nasjonalt lager av viktige medisiner. Dessverre lot vi EU presse oss til å avvikle vårt nasjonale medisindepot. Samtidig har vi avviklet våre nasjonale kornlagre. Å tro at Norge uansett kan importere det vi trenger, kan imidlertid vise seg å være en korttenkt strategi.

Les også: Kan coronaviruset velte EU?

Beskytte egen befolkning

Under coronakrisen har EU stanset eksport av medisinsk utstyr, og EU-landet Polen stanset salg av håndsprit og desinfeksjonsmiddel til Norge.

– Dette gjorde ikke Polen for å sabotere for Norge. Men i en krise vil enhver leder først og fremst beskytte sin egen befolkning. Det er helt naturlig. Å sikre tryggheten til folket i Norge, er nettopp min viktigste oppgave som norsk folkevalgt.

annonse

EU har avslørt sin mangel på handlekraft, mener Vedum:

– Da krisen slo ut, bad Italia EU om midler til å bekjempe krisa. Det fikk de ikke. Vi ser derimot nå at Italia får hjelp direkte fra enkeltland som Tyskland og Norge. Det er altså nasjonalstatene og samarbeidet mellom disse som avhjelper krisen.