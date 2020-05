annonse

Folk tordner mot byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter at han nekter å kutte i egen lønn i en tid hvor Oslo går med milliardunderskudd.

Mandag skrev Klassekampen at hovedstaden ligger an til å få et underskudd på 2,4 milliarder kroner som følge av koronaviruset.

Staten dekker litt over halvparten av de 2,4 milliardene Oslo går i minus, men byrådsleder Raymond Johansen krever mer.

– Koronakrisa gjør at vi har betydelig lavere inntekter og betydelig høyere kostnader, fortalte Johansen til Klassekampen.

Ap-politikeren har en årslønn på over 1,4 millioner kroner. Selv om byen han leder går med milliardunderskudd, ble forslag om kutt i politikerlønn nedstemt av Oslo bystyre.

Solidarisk?

Regjeringen har dekt store deler av taper til Oslo kommune, men Johansen håper på 1 milliard kroner ekstra.

– Hvor hardt vi rammes, er opp til regjeringen. Jeg har veldig høye forventninger til revidert nasjonalbudsjett. Vi har behov for minst én milliard kroner mer, sier Johansen.

At byrådslederen i Oslo ikke går ned i lønn får flere til å rase på sosiale medier.

– Sosialistenes tanke: meg selv først. Hvor mange bekreftelser trenger vi. Har jobba fra jeg var 14 begynte på Findus når jeg var 16 og jobbet til jeg var 67 har fra norske stat en pensjon på 18000 i måneden. Er det noen som tror jeg stemmer arbeiderpartiet?, spør en person i kommentarfeltet til Nettavisen.

– Når skatteinngangen går ned må utgiftene, også til lønn, tilpasses inntektene. Det må iverksettes permitteringer fra stillinger som ikke er samfunnskritiske. Det vil også være solidarisk å ta lønnskutt for de folkevalgte, skriver en annen.

Raymond Johansen blir flere ganger omtalt som en egoist.

– Sosialistene fornekter seg ikke: snakker høylytt om fordeling av goder, utjevning av forskjeller etc., men når de selv kommer til makt og pengesekk, så grafser de til seg – verre enn noen!

Over 450.000 nordmenn er arbeidsledige eller permitterte etter at regjeringen satte inn tiltak for å stanse koronasmitte i midten av mars.