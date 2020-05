annonse

Italiensk kystvakt holder igjen det tyske migrantskipet Alan Kurdi i havnebyen Palermo på Sicilia etter å ha avdekket flere uregelmessigheter.

Kystvaktens beslutning om å nekte skipet å dra ut på nye oppdrag, ble tatt tirsdag etter en inspeksjon om bord. Fartøyet blir holdt igjen til alle uregelmessigheter er rettet opp, heter det i en uttalelse fra kystvakten.

– Uregelmessighetene var av teknisk og operasjonell natur og utgjorde et slikt omfang at de ikke bare utgjorde en risiko for mannskapet, men også for dem som har blitt eller kommer til å bli reddet, uttaler kystvakten.

Sea-Eye, organisasjonen som er operatør for Alan Kurdi, kaller beslutningen grotesk og mener den vil hindre gjenopptakelse av redningsoppdragene i Middelhavet ut måneden.

Tyskland, som flaggstad, må gripe inn for å sikre at skipet oppfyller internasjonale og nasjonale maritime krav og lovverk om utslipp, mener kystvakten.

Sea-Eye varsler at organisasjonen skal samarbeide med tyske og italienske myndigheter og mener at uregelmessighetene er minimale.

– Det er et faktum at Alan Kurdis mannskap har reddet til sammen 688 liv uten at noe har skjedd med mannskap eller de som er blitt reddet, uttaler Sea-Eye.

Fartøyet har blitt inspisert fire ganger i Italia og Spania de siste 16 månedene, mens normalen er at skip inspiseres én gang i året, ifølge Sea-Eye.