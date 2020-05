annonse

Skal kristne misjonsorganisasjoner drive misjon i land der mennesker som endrer livssyn blir forfulgt? Ja, mener Vårt land på lederplass.

Avisen innrømmer at slik virksomhet ikke er uten risiko. I 12 land risikerer man dødsstraff for frafallenhet (2019). I 13 andre land kan man bli fengslet, torturert eller miste omsorgen for egne barn. Man kan også bli straffet av familie, klan eller andre.

Skal kristne organisasjoner likevel drive misjon i slike land? Til tross for risikoen mener avisen et klart ja. Den kristne kirke ble grunnlagt i en slik situasjon:

– I Romerriket opplevde de kristne bølger av forfølgelse fram til år 313. Under lidelsene trøstet man seg med Jesu ord om at «den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det».

Lørdag 2. mai skrev Vårt land om såkalte «Jesus-troende muslimer». Dette er mennesker mennesker som fortsatt deltar i familiens bønner og moskéens feiringer, men samtidig tror på Jesus.

Terje Bjørkås, misjonsleder i Den evangelisk lutherske frikirke (Frikirken), forteller at kirkesamfunnet har endret strategi de siste årene.

– Kristendom var for dem synonymt med et utsvevende og umoralsk liv. Så vi begynte å spørre oss: Må man egentlig kalle seg kristen for å tro på Jesus? sier Bjørkås.

Pragmatisme

Man møter ekstreme situasjoner med pragmatisme, selv om det selvsagt parallelt må jobbes for full religionsfrihet på lang sikt, mener Vårt land:

– Det normale, og eneste akseptable, er at mennesker som endrer livssyn får praktisere dette fullt og helt, uten fare av noe slag.

– Derfor er det viktig å legge press på stater som ikke anerkjenner religionsfriheten.

Dette er ikke bare en jobb for Utenriksdepartementet, men også for organisasjoner som jobber med religionsfrihet.

– Slik innsats bør få økt støtte. På denne måten kan vi ikke bare støtte lidende medkristne, men også opprettholde bevisstheten om at det normale for en kristen er å praktisere troen som et åpent og bekjennende medlem av en lokal menighet.