annonse

annonse

På onsdag ble det klart at regjeringen legger frem 300 millioner kroner i en ekstra krisepakke til det som omtales som «redaktørstyrte medier». Det er medier som allerede i utgangspunktet mottar flere milliarder i direkte og indirekte (momsfritak) pressestøtte.

I en pressemelding skriver Kulturdepartementet: «Det foreslås en søknadsbasert ordning forvaltet av Medietilsynet. Det legges opp til at nasjonale medier som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni som følge av COVID-19-utbruddet kan søke om kompensasjon. For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode».

Mediene selv har gått sammen bedt om rundt tusen millioner kroner i krisepakke.

annonse

Opposisjonspartiene på Stortinget har gått ut i mediene – de samme mediene som ber om nye statlige overføringer – og lagt press på regjeringen for å behandle mediene enda mer sjenerøst enn øvrige bedrifter i Norge. Flere av disse partiene er nå skuffet over forslaget fra kulturminister Abid Raja.

– Jeg er skuffet, fordi vi har vært utålmodige. Det haster og det er sju uker siden bransjen ba om en pakke for første gang og fem uker siden Stortinget instruerte regjeringen om å komme med en pakke, sier Aps Anette Trettebergstuen til Medier24 og legger til:

– At dette har tatt fem uker, det kan jeg ikke forstå. Denne er åpenbart altfor liten til å dekke de store tapene som er i Medie-Norge. Jeg er redd for at denne pakken kommer til å føre til at mediene fortsetter å måtte permittere.

Les også: Utviklingen i Resett: Lesere og økonomi

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse

Til NTB sier både generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, at de frykter at pakken er for liten.