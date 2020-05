annonse

annonse

Dagens Næringsliv har fått tak i interne dokumenter og har gått gjennom Statoils/Equinors satsing i USA. Så langt er 200 milliarder tapt for selskapet som eies 67 % av den norske stat. DN kan avsløre en kultur blant de norske ansatte som var helt ute av kontroll.

Det er til dels rystende å lese DNs reportasje (bak betalingsmur), men heller ikke overraskende for oss som har observert norske statsansatte i utlandet. Om det er til FN, til bistand eller når Telenor, Statoil og Statkraft skulle ut. Ola Dunk-faktoren har vært høy og pengene har sittet løst.

Statoil, som det het den gang, leide seg et bygg på 56.000 kvadratmeter fordelt over 23 etasjer i Houston til svimlende 400,8 millioner dollar. Mer enn 300 nordmenn ble flydd over fra Norge for å jobbe der. SAS opprettet en egen flyrute fra Houston til Stavanger med bare business-seter. Lønnen til en mellomleder med ingeniørbrakgrunn var i 2013 på gjennomsnittlig 524.000 dollar, eller omlag 4 millioner kroner etter datidens kurs.

annonse

– Noe av det første jeg la merke til, var at selskapet stadig hadde så store fester. En gang leide vi et av byens største teatre og gjorde det om til kasino, forteller Robert Gronwaldt som begynte som internrevisor i 2012.

– Statoil hadde en kultur for overforbruk som var helt vanvittig, sier en som jobbet med internrevisjon på hovedkontoret i Houston.

– Det var alltid en unnskyldning for å ha fest, sier han.

Sløsing

annonse

«De som landet på George Bush Intercontinental Airport i Houston merket raskt at det var kommet «a new kid in town». Bannere og plakater med Statoil-logoen hang overalt. Selskapet begynte å sponse sportsklubber og arrangementer.»

– Det var Statoil-ansatte overalt, og ikke bare i Houston. På et tidspunkt satt det nordmenn borte i Oklahoma, uten at vi helt forstod hva de gjorde der, sier en tidligere direktør i selskapet.

– Svake forhandlere

– I markedet hadde Statoil et rykte som svake forhandlere. De ble omtalt som en «pushover», altså en som gav seg hvis det ble for tøft, sier en revisor som har jobbet for flere av de største oljeselskapene i verden, hvorav flere år som internrevisor i Statoil.

Les også: Leser bruker mindre penger under coronakrisen, gir «overskuddet» til Resett og kampen for ytringsfriheten

annonse

– Mottoet til Statoil var «kostnadene er det de er», og det var ikke meningen at man skulle stanse prosjekter bare fordi det ble dyrt. For meg som revisor var dette en merkelig praksis jeg ikke tidligere hadde hørt om, sier han i dag. En tidligere direktør sier at denne praksisen ble lagt merke til:

– Dette ble snart kjent blant landeiere, partnere og leverandører og ledet til at man til enhver tid hadde hundrevis av søksmål, hvor Statoil oftere enn andre bare betalte seg ut av uføret.

Flere av dem DN har snakket med, beskriver tilstanden i Statoil med ordet «stormannsgalskap».

Det var Helge Lund som ledet Statoil i tiden DN beskriver, og som var den som presset frem den internasjonale satsingen fra 2007. Han har ikke ønsket å kommentere saken til avisen.

De totale tapene for selskapet, et vesentlig del som også rammer norske skattebetalere, har altså til nå nådd 200 milliarder kroner.