På grunn av virusutbruddet går Norge inn i en nedgangstid. Bistandsbudsjettet har vært en prosent av BNP, men det vil bety lavere utbetaling. Det har vært fremmet krav om at bistandsbudsjettet ikke skal reduseres, men heller økes på grunn av pandemien.

Men rådgiver i Cevita Bård Ludvig Thorheim mener at det er viktig at bistandsorganisasjoner forstår at dagens situasjon ikke er den rette for å kreve økninger i bevilgningene.

– De må være mer opptatt av å vise at man tilpasser seg situasjonen og behovene utviklingsland har under koronaen, heller enn å være opptatt av hvor mye penger man får i år, sier han til Bistandsaktuelt .

Norsk Folkehjelp er helt uenig, de mener at det er nå Norge må gi mer i bistand.

– I en global krise kan vi ikke dra opp stigen etter oss og være «oss selv nok». Det er det jeg oppfatter Civita sier med dette, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Hun mener bistandskutt er helt feil i dagens situasjon. Hun mener at koronakrisa betyr at mer ressurser må settes inn på bistand, ikke mindre.

– Mer enn noensinne trenger vi sterke globale systemer som jobber godt sammen. Dette er ikke tiden for å kutte i bistanden, mener hun.

Men Thorheim vil at bistandsorganisasjonene må lære å gjøre prioriteringer

Det kan ikke være slik at man aldri greier å prioritere noe vekk. Han mener at bistand har vokst raskt når det gjelder pengebruk og derfor har sluppet å ta tøffe valg og prioriteringer.

– At man nå nødvendigvis må ha kutt kan være en velsignelse for bistandsbransjen om man ser på dette som en mulighet til å kritisk gjennomgå tiltak, resultater og målsettinger. I stedet for bare å fortsette som før og ønske seg enda større økonomiske rammer, sier Thorheim.

Strømmestiftelsen er enig med Norsk Folkehjelp. Generalsekretær Kristine Storesletten Sødal sier at dette ikke dreier seg om hensynet til norske bistandsorganisasjoner, men behovene ute i verden.

– Dette handler ikke om norske bistandsorganisasjoner. Det handler om at vi har ti år igjen til å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde ekstrem fattigdom. Dette arbeidet kan bli satt flere år tilbake på grunn av koronakrisa, sier hun.

Redd Barna advarer også om kutt i bistand. Fungerende kommunikasjonssjef Gunvor Knag Fylkesnes sier at korona-dugnaden må være både nasjonal og global for å lykkes. Bistand må spille en viktig rolle.

– Jeg har forståelse for at også vi har økonomiske begrensninger. Men vår solidaritet kan ikke stoppe ved grensene, sier hun.