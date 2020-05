annonse

I Danmark kan kjøpesentre og mindre butikker snart åpne igjen, og flere elever får komme tilbake til klasserommene i fase to av gjenåpningen av landet.

Fra mandag 11. mai åpner kjøpesentrene igjen, det samme gjør detaljhandelen. Uken etter, mandag 18. mai, åpner skolene for 6. til 10. klasse. Da får også restauranter, barer og kafeer åpne igjen.

Det er klart etter at statsminister Mette Frederiksen og lederne for de øvrige partiene i Folketinget torsdag ble enige om planene for fase to av gjenåpningen av Danmark.

I april åpnet barnehager og skoler for 0. til 4.-klassinger. Da kom også elever på videregående skoler og yrkesskoler tilbake.

Flere partier ønsket også at innreiseforbudet måtte lempes på, med det ble det ikke flertall for i Folketinget.