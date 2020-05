annonse

Hevder at kritikken av Agenda 2030-jakkemerket startet i «ytterliggående høyreorienterte miljøer».

«De siste ukene har blant andre stortingsrepresentanter fra Frp vært kritiske til at folkevalgte bruker denne nålen, og gitt uttrykk for at de heller vil vise seg med norske flagg på brystet. Også nettstedene Document.no og Resett har kritisert nålene,» skriver de.

Faktisk.no påstår at deres egne undersøkelser «bekrefter Hareides beskrivelse» hvor han henviste til «en underskog av kommentarer» og at det var «en del miljøer til høyre» som angivelig skulle ha løftet debatten om FN-jakkemerkene.

Som et bevis for sin konklusjon trekker journalist Morten Langfeldt Dahlback frem at det han kaller «ytterliggående høyreorienterte miljøer »bruker nålen jevnlig omtalt som «landsforrædere» og sammenlignet med NS-lederen Vidkun Quisling.

Dette skal være hentet fra grupper som «Vi som har fått nok av diktaturet på Stortinget», «Vårt lille land», «NorExit», «ERNA MÅ GÅ AV!» og «Folkeaksjonen for riksrett».

Journalist Dahlback påstår videre at det var i disse gruppene reaksjonene mot politikere med FN-pins først begynte å spre seg.

Faktisk.no dokumenterer imidlertid ikke at personene som har skrevet om FN-pinsen i disse gruppene er tilknyttet det nettstedet kaller ytterliggående miljøer. Denne påstanden er det opp til leseren om man vil stole på eller ikke.

Det Faktisk.no imidlertid dokumenterer er sjikane mot politikerne som har på seg FN-pinsen og at de henges ut som quislinger og landsforrædere.

Uten direkte å påstå noen kausalitet, fortsetter likevel Langfeldt Dahlback med å stille Fremskrittspartipolitikere kritiske spørsmål på bakgrunn av hva privatpersoner skriver i disse gruppene, der enkelte bruker grov språkbruk om politikerne som bærer Agenda 2030-jakkemerket.

Dette er en enkel form for brunskvetting, der noen stilles ansvarlig for noe andre har ment.

Heldigvis svarer Fremskrittspartiets stortingspolitikere Morten Wold, Per-Willy Amundsen og Jon Helgheim godt for seg.

– I en krise der nasjonen står sammen, er det rart å velge å ikle seg FNs bærekraftsmål, sier Per-Willy Amundsen.

– Ingen av Frps representanter har noen gang ment, sagt, skrevet eller antydet noe i nærheten av disse underlige og usmakelige innleggene, sier Jon Helgheim om de sjikanerende kommentarene Faktisk.no trekker frem i sin artikkel.

– Jeg har selvsagt ikke latt meg inspirere av disse ytterliggående innleggene, og jeg tar selvsagt avstand fra dem, sier Morten Wold.

Det er trist å se hvordan Faktisk.no viser sin egen slagside.