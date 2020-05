annonse

annonse

Forskningsrådet bevilget onsdag 130 millioner til forskning på koronapandemien. Ett av prosjektene skal se på senskader etter å ha vært rammet.

En studie ved Oslo universitetssykehus skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Intensiv- og pandemiregister og skal beskrive dem som har vært gjennom covid-19-sykdom.

Studien skal også følge opp alle som overlever et intensivopphold etter covid-19 i et år. Dette for å kartlegge eventuelle fysiske, psykiske og mentale helseutfordringer etter intensivoppholdet, skriver Dagbladet.

annonse

Prosjektet ledes av førsteamanuensis og intensivsykepleier Kristin Hofsø. Hun sier at man fra andre pasienter som gjennomgått intensivbehandling, har til dels store helseutfordringer i ettertid.

Helseminister Bent Høie (H) roser initiativet.

– Vi har nå ganske mange pasienter som har vært alvorlig syke og vi vet at kan ha et stort rehabiliteringsbehov etterpå. At noen kaster seg rundt og forsker på dette nå er både viktig og fantastisk, sier han.