annonse

annonse

Den siste tiden er russiske jagerfly daglig blitt observert i internasjonalt luftrom utenfor norskekysten.

Norske jagerfly har hver dag den siste uken rykket ut for å identifisere russiske jagerfly.

Major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier til NRKat forklaringen på den økte russiske aktiviteten er at britene og amerikanernes flåtestyrke har øvelse i Barentshavet for tiden.

annonse

Det er første gang det amerikanske forsvaret er i området siden 1980-tallet. Nå er både jagerfly og maritime patruljefly fra Russland blitt identifisert av norske fly i området, skriver Forsvarets Forum.

– Våre fly er ute og viser tilstedeværelse og for å fortelle dem at vi følger med. Det er de også vant med at vi gjør, sier majoren.