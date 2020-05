annonse

Det begynte som en idédrodling mellom to sjefer over en kaffekopp da koronakrisen kom. Nå har de solgt 800.000 smittevernsmasker og reddet 35 arbeidsplasser.

Da omsetningen i RK Grafisk og Grafisk Kompani i Oslo sank og permitteringsvarslene gikk ut som følge av koronakrisen, satte Rolf Hojem og Kenneth Smebøle seg ned for å diskutere veien videre.

De er daglige ledere for hver sin grafiske bedrift og holder til i samme bygg i bydel Grorud.

Før kaffekoppen var tom ble de enige om å lage visir til helsetjenesten. Få timer senere var prototypen klar for testing, og bare dager etter var produksjonen i gang.

– Vi drømte om å lage rundt 100.000 stykker, sier Hojem i RK Grafisk til NTB.

Nå har de solgt nærmere 800.000 stykker og reddet arbeidsplassene til rundt 35 ansatte.

– Hjulpet oss med noe veldig viktig

Ideen kom etter at helseminister Bent Høie (H) sa det var en utfordring med å skaffe nok smittevernutstyr, forteller Smebøle i Grafisk Kompani.

Onsdag var helseministeren selv på besøk i lokalene der de to bedriftene produserer smittevernsmasker.

– Det er veldig imponerende, og de siste ukene har jeg blitt imponert over omstillingsevnen vi har i landet vårt, sier Høie til NTB.

– Bedrifter som vanligvis trykker brosjyrer har nå blitt leverandører av smittevern til helsetjenesten, og det er en ganske stor endring. Det har hjulpet oss med noe veldig viktig, samtidig er folk som ellers ville blitt permittert i arbeid. Det bidrar til helsetjenesten, til den enkelte, og det bidrar til samfunnet, sier statsråden.

– Uproblematisk

Til sammen ble over 35 arbeidstakere permittert da krisen slo inn. For begge bedriftene falt omsetningen med over 50 prosent, men salget av smittevernsmasker har hentet inn alt omsetningsmessig.

Nå er så godt som alle ansatte tilbake i arbeid, blant dem Svein Erik Jakobsen i RK Grafisk.

Han forteller at det var tungt å få permitteringsvarselet i hånden, og at han så for seg en stor omstilling for seg selv og familien.

– For bedriften er det et regnestykke som skal gå opp, men det er det hjemme også, sier Jakobsen.

På grunn av smittevernsutstyret har han i stedet fulle dager på jobb med å sette sammen smittevernsmasker.

– Det ligger i bedriftens DNA at vi tråkker til der det trengs, uansett. Sånn var det før covid-19, sånn kommer det til å være etter. Det er uproblematisk, sier trykkeren.

– Betyr mye

Da krisen kom var det mangel på smittevernsutstyr i Norge. At norske bedrifter nå har kastet seg rundt og raskt fått opp produksjonen handler også om beredskapen videre, sier Høie.

– Nå har vi lært av denne situasjonen. Jeg vet at vi kommer til å være bedre forberedt neste gang det kommer, for vi må være forberedt på at det kommer en neste gang. Og da er dette et av de punktene vi har lært av, sier Høie.

Under besøket til bedriftene fikk helseministeren selv prøve å sette sammen smittevernsmasker.

– Det gikk kjapt å lære det, men jeg hadde nok brukt litt tid på å komme opp i samme tempo som de som gjør dette daglig, sa Høie.

Hojem og Smebøle sier de setter stor pris på statsrådens besøk.

– Det betyr mye for de ansatte, som ser at myndighetene ser en verdi av det vi gjør. Og det betyr mye for oss som står bak dette, det er en form for anerkjennelse for det vi gjør, sier Hojem.