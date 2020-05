annonse

Jens Ulltveit-Moe var i sin tid en av Norges rikeste menn. Han har i mange år vært en talsmann for bærekraftige og grønne investeringer. Nylig måtte han selge hovedkvarteret for Umoe-gruppen som han eier, og spekulasjonene går om han er på konkursens rand.

Dagens Næringsliv har de siste månedene omtalt Jens Ulltveit-Moe som «den skadeskutte investoren» og «ille ute».

Det er lov å feile, men jeg reagerer likevel på at NRK ikke konfronterer Ulltveit-Moe med hans egne tap når de henter ham inn som autoritet på hvordan Norge og staten bør investere og posisjonere seg i fossil vs. fornybar energi. På NRK Dagsnytt 18 mandag denne uken fikk han nok en gang taletid og tok til ordre for at staten skulle forserer investeringene i grønn og såkalt bærekraftig energi.

På direkte tv og radio uttalte Ulltveit-Moe blant annet at «Det er feil å satse mer penger på oljeproduksjon.» Og han advarte mot at staten kom til å tape pengene de nå gir i skattelette til bransjen. «La krisepengene gå til det grønne skiftet og ikke til nye oljefelt vi ikke trenger,» var budskapet til Ulltveit-Moe, som ønsket at staten heller skulle «skifte leverandørindustrien over til det grønne skiftet.»

Han snakket også om «olje som ødelegger kloden».

Konkurs

Når NRK først legger opp til en debatt om hvilke insentiver staten skal gi norsk industri, er det ikke da på sin plass å opplyse om at Ulltveit-Moe ser ut til å tape hele sin en gang betydelige formue på å nettopp ha fulgt de råd han nå også ønsker for fellesskapets midler?

Ifølge DN var Ulltveit-Moe i 2006 «blant Norges rikeste med en formue i mangemilliardersklassen, flere tusen ansatte og eierinteresser på en rekke områder.»

Han gikk deretter stort inn i fornybar energi basert på sukkerrør i Brasil og var største aksjonær i silisiumprodusenten Rec Silicon. Begge investeringene har påført ham milliardtap.

«Før jul måtte Ulltveit-Moe selge seg ut av solenergiselskapet Rec Silicon med mange hundre millioner kroner i tap. Salget skjedde til bunnkurs og førte til kraftige spekulasjoner om at investoren var ille ute,» skrev DN i januar da de også opplyste om salget av krisesalget av fasjonable Fornebu Hovedgård.

I Umoe Gruppens regnskap for 2019 vedtok styret et rekordtap på 2,2 milliarder kroner. I styrets beretning står det at det er betydelig usikkerhet knyttet til fortsatt drift.

Av regnskapet går det ifølge DN frem «at datterselskapet Umoe, som blant annet omfatter restaurantvirksomheten og etanolproduksjonen i Brasil, er i brudd med lånebetingelsene fra DNB ved at det ikke har tilstrekkelig egenkapital.»

Grønn konkurs

Før jul i 2019 ble Rec-posten i silisium solgt til Kjell Inge Røkke for svært lav pris, og Brasil-virksomheten i etanol ble samtidig nedskrevet med nye milliardbeløp. Også restaurantvirksomheten, herunder Peppes, Burger King og en rekke andre mindre kjeder, har i en årrekke gått med tap, etter voldsom ekspansjon.

Som DN skriver: «Paradoksalt nok for den grønne investoren er nå eierandelen i fire spesialskip som frakter flytende gass for Shell, den eneste solide og vellykkede virksomheten av noen størrelse i Umoe-gruppen.»

Jens Ulltveit-Moe sitter i styret i Cicero, har i årevis blitt trukket frem i norske medier hvor han har fremstått som en kapitalist med et grønt hjerte. Og underveis har han tatt til orde for at staten skal kanalisere sine ressurser inn på det samme investeringssporet som han selv.

Men det han fortsatt tjener penger på – innimellom milliardtap på andre ting – er altså nettopp fossil virksomhet.

Tenker feil

Jens Ulltveit-Moe har i beste fall vært for tidlig ute, men i verste fall har han simpelthen bommet på de økonomiske analysene. Og det samme kan skje med Norge. Vi kan ikke kaste oss hodeløst inn i en forsert grønn og såkalt bærekraftig økonomi, og legge olje- og gassvirksomheten bak oss, før det faktisk gir økonomisk mening.

Og i den prosessen vi nå er inne i, burde Ulltveit-Moes egne katastrofale investeringer tjene som en advarsel om hvilken utvikling vi ikke ønsker oss for statens og fellesskapets utvikling.

Den siste er at Ulltveit-Moe måtte droppe et søksmål mot staten – og DN spekulerer i om det skyldes at Umoe-gruppen nå er så skrapt at de ikke engang har råd til advokatutgiftene forbundet med et søksmål de har jobbet med siden 2009.

At grønne investeringer så langt ikke har vist seg lønnsomt, hører med i debatten. Klimalobbyen kommer ikke til å gi seg uansett hvor stor tilbakegang coronakrisen påfører norsk økonomi.

Det er i den forbindelse at NRK i et slikt debattprogram i det minste burde opplyse lytterne og seerne om tapene påført som en følge av investeringene til Jens Ulltveit-Moe. Eller i det minste konfrontere ham med det for en kommentar. Det er ikke alle som leser Dagens Næringsliv og vet hvor ille ute han faktisk er.