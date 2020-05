annonse

Ikke mange vet det, men Norge har en nobelprisvinner i fysikk. Det er professor Ivar Giæver, som fikk prisen i 1973. Nå går han inn i Klimarealistenes vitenskapelige råd.

– Jeg synes det er spennende å bidra til mer vitenskapelig basert realisme i klimadebatten, og ser frem til å samarbeide med kolleger fra mange ulike fagfelt, uttaler Giæver.

Ivar Giæver ble født i Bergen 5. april 1929, men vokste opp i Lena på Toten. Han ble uteksaminert som maskiningeniør fra NTH i 1952, emigrerte via Canada til USA i 1956 og er bosatt i New York. Sommerferiene tilbringer han fortsatt i Norge, ved hytta på Tjømø utenfor Tønsberg.

Norsk biografisk leksikon skriver at «Ivar Giaever er mest kjent for sin eksperimentelle forskning innen kvantemekanikk, spesielt bestemmelsen av energigapet i superledere ved hjelp av tunneleffekten, en forskning som 1973 skaffet ham Nobelprisen i fysikk, sammen med Leo Esaki og Brian D. Josephson. Resultatene har hatt betydning for utviklingen av moderne dataindustri.»

Giæver har engasjert seg i klimadebatten siden 2000-tallet og markerte seg tidlig som en skeptiker. i Mars 2009 uttalte han i en høring i det amerikanske senatet: «I am a skeptic. … Global warming has become a new religion.»

Ifølge Klimarealistene har Giæver vært nær svartelistet av norske medier etter at han i 2011 skrev kronikken De forunderlige klimamytene.

Styreleder i Klimarealistene, Morten Jødal, sier til eget nettsted at han er «glad for at Giæver vil delta i arbeidet og understreker at hans inntreden innebærer en forsterkning av et allerede høyt akademisk nivå i rådet.»

I 2015 var Giæver med i en mye sett debatt på TV2 Underhuset mot Ciceros Bjørn H. Samset.