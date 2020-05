annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

03.35: NTB skriver: To bilførere er fraktet til sykehus etter at to personbiler har frontkollidert på Hensveien nord for Hønefoss.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 2.43 natt til torsdag. To personbiler hadde frontkollidert på Hensveien ved Hønefoss i Ringerike kommune og det ble meldt om store materielle skader.