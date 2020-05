annonse

annonse

Regjeringen sier ja til seriespill i toppfotballen fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften. Organisert trening med kontakt kan starte umiddelbart.

Det sa kulturminister Abid Raja (V) på torsdagens pressekonferanse.

– Organisert trening i elitefotballen med kontakt kan begynne fra og med nå. Kamper kan starte 16. juni i tråd med forslaget NFF har fremmet og som helsemyndighetene har godkjent, sa Raja.

annonse

I Norges Fotballforbund ble avklaringene rundt fotballoppstarten mottatt med glede.

– Det var ingen stor overraskelse, men vi var ikke orientert på forhånd om hva som var bestemt. Det var en lettelse og en god beskjed å få, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Han legger til at klarsignalet var ventet, all den tid det de siste dagene har kommet klare signaler om at også andre områder i samfunnet «blir åpnet forsiktig opp».

Fotballen nådde fram

Norges Fotballforbunds elitedirektør Lise Klaveness sa til NTB så sent som i forrige uke at det er ønskelig med treninger fra 10. mai og kamper fra 15. juni, men elitelagene kan altså starte full trening allerede nå.

annonse

Under pressekonferansen fikk Raja spørsmål fra NTB om hvor stor tvilen var da man besluttet å la toppfotballen starte igjen.

– Det viktige er at vi klarer å opprettholde smittevernreglene. Toppfotballen selv, og NFF, har laget et ganske strengt regime som gjør at risikoen for smitte er redusert veldig. Spillerne vil i realiteten være i karantene og ikke treffe omverdenen, og så lenge det gjøres innenfor reglementet er det forsvarlig å åpne, svarte Raja.

Norges idrettsforbund (NIF) og NFF har i lengre tid jobbet for å få i gang elitefotballen. Begrunnelsen har blant annet vært at aktivitet og inntekter fra elitefotballen er en forutsetning for at også breddeidretten skal ha levelige kår.

Bjerketvedt avviser samtidig at NFF har presset myndighetene.

– Jeg vil ikke si vi har presset hardt på, men vi ble oppfordret til å ta tak i dette selv, ikke bare stille krav til myndighetene, men utarbeide gode løsninger selv, sier generalsekretæren.

annonse

Protokollen

Det siste resulterte i at NIF og NFF utarbeidet en protokoll for gjennomføring av trening og kamper som tar hensyn til smittevernreglene som gjelder. Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

Regjeringens beslutning om å åpne for treninger og kamper i toppfotballen forutsetter at denne følges.

I protokollen er det blant annet lagt opp til at kampene inntil videre skal spilles uten tilskuere, og at det tillates at maks 200 personer får tilgang til kamparenaen. I tillegg blir spillerne gjenstand for hyppige helsesjekker, og de må blant annet komme ferdig skiftet til stadion, helst i eget kjøretøy.

– Det kommer til å være fortløpende dialog, og dersom det oppstår behov for å oppdatere protokollen vil det bli gjort i samråd med mitt departement og med hjelp fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, sa Raja på spørsmål fra NTB.

Faseordning

Norges Fotballforbund har vært tydelig på at en eventuell tillatelse til å starte opp trenings- og kampaktivitet også skal omfatte toppserien for kvinner. Raja gjorde det klart at regjeringens vedtak gjelder begge kjønn, så lenge protokollen følges.

Likevel tyder mye på at kvinnene må vente.

– Vi vurderer om det er hensiktsmessig å dele piloten i flere faser, hvor Eliteserien er først ut, og hvor Toppserien og 1. divisjon menn følger på fire uker senere. Nå må vi vurdere om smittevernprotokollene slik de er foreslått skal justeres på noen måte i lys av det som har kommet fram under dagens pressekonferanse. Den konkrete innfasingen av treningen i toppfotballen må vi komme tilbake til, sier Klaveness til NFFs nettsted.

Eliteseriesesongen skulle ha startet første uken i april, og kommende helg skulle 7. serierunde vært spilt. Til tross for at koronasituasjonen har ført til en betydelig utsettelse, er det NFFs mål å gjennomføre sesongen i de viktigste ligaene innen utgangen av 2020.

annonse

Regjeringen åpner idrettshallene, treningsgrupper kan økes i størrelse

Norske idrettshaller åpnes med umiddelbar virkning. Organisert aktivitet kan gjennomføres i grupper på 20 personer, innenfor smittevernrådene som foreligger.

Det ble klart på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan nå gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer skal følges.

– Idrettslagene kan starte opp igjen med mer aktivitet for barn og unge. Det er en gladnyhet for alle som elsker idrett, sa kulturminister Abid Raja.

Idrettshallene åpnes umiddelbart, men det er forbud mot bruk av garderober.

Videre heter det fra regjeringen at «idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper» kan avholdes fra og med torsdag innenfor smittevernreglene som gjelder.

Kulturministeren varsler at det mandag vil publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidrett. Den skal blant annet nedfelle retningslinjer for idretter som innebærer fysisk kontakt.

– Veilederen skal legge til rette for at de på en trygg måte kan drive idretten sin på en mer normal måte enn i dag, sa statsråden torsdag.