Tidligere i år kom den ni år gamle sønnen til «Hanne» gråtende hjem fra skolen, etter å ha lært om hvordan klimakrisen truer verden, skriver TV2.

Sønnen hadde sett en film om plast i havet og ble veldig redd, ifølge moren:

– Det var så voldsomme inntrykk fra filmen at han begynte å gråte fordi han var redd.

Filmen var dråpen som fikk begeret til å renne over for den lille gutten.

– Det startet for et par uker siden. Da trodde sønnen min at han var et dårlig menneske om han ikke var veganer. Han har grått flere kvelder, og vi har virkelig jobbet for å få han til å tørre å stole på at vi som er voksne i verden klarer å ta ansvar for å redde jorden.

– Han har opplevd en stor frykt for at verden snart skal oversvømmes, og at alle vil drukne. Vi voksne må ta ansvar for barna, de klarer ikke å sortere sånne sterke inntrykk på samme måte som voksne gjør, og noen barn er også mer sensitive enn andre, forteller moren til TV 2.

– Han trodde han kom til å dø innen ti år om han ikke kuttet ut kjøtt, og hvis de voksne ikke begynte å sortere søppelet, som til slutt kan ende opp i havet

På bakgrunn av guttens reaksjoner krevde moren at han fikk fritak fra klimastoff. Kravet ble innvilget.

Morens navn er anonymisert av hensyn til gutten.