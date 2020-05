annonse

Steigan-nyhet om norske skattekroner til Gates-alliansen gikk viralt på sosiale medier.

Onsdag skrev Steigan.no at norske myndigheter, med statsminister Erna Solberg i spissen, har sendt en gigantisk pengedonasjon til «koalisjonen for forebygging av epidemier, CEPI, og Vaksinealliansen Gavi».

Både CEPI og Gavi er dominert av milliardæren Bill Gates, melder Steigan.

I regjeringens pressemelding vises det til en erklæring som er underskrevet av de fleste topplederne i Europa som bidrar med til sammen 85 milliarder kroner for å utvikle en vaksine mot Covid-19.

Norge bidrar med 13 milliarder norske skattekroner.

«Vi støtter WHO, og vi er glade for å gå sammen med erfarne organisasjoner som Bill og Melinda Gates Foundation og Wellcome Trust.»

«Hver eneste euro eller dollar som vi samler inn, kanaliseres først og fremst gjennom anerkjente globale helseorganisasjoner som CEPI, Gavi, the Vaccines Alliance, Global Fund og Unitaid til å utvikle og distribuere så raskt som mulig, for så mange som mulig, diagnostikk, behandlinger og vaksiner som vil hjelpe verden med å overvinne pandemien», heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Alle organisasjonene det gis penger til er styrt av Bill & Melinda Gates Foundation.

– Er dette greit for norske skattebetalere, som jo skal betale denne regninga? Er det greit for alle partiene på Stortinget?, spør Steigan i sin artikkel.

– Arrester henne nå!

Steigan-saken gikk viralt og ble mest delt på Storyboard det siste døgnet med over 10 000 delinger. På sosiale medier hagler nå kritikken mot statsminister Erna Solberg og hennes regjering, som sender norske skattepenger ut av landet til styrtrike organisasjoner.

– Vi har en statsminister som STJELER penger som tilhører det norske folk. Slik politikk bør føre til straff i Oslo kretsfengsel, raser en person på Facebook.

– Er det ingen som kan stoppe Erna Solberg snart?, spør en annen.

– Arrester henne nå!, tordner en person.

Noen stusser også på at ingen i den etablerte pressen har stilt seg kritisk til pressemeldingen fra regjeringen, eller omtalt Steigans sak som gikk viralt.

– Takk Steigan. Du er en av de få gravende journalister i verden. Vi trenger desverre fler. Men du er en tydelig Røst i MSM sitt ekkokammer, skriver en person.

Sensurerer Covid-19 kritikere

Resett har tidligere omtalt de mange hundre tusen neagtive reaksjonene Bill Gates har fått etter at han de siste månedene under koronakrisen har snakket om å vaksinere hele verden før samfunnet kan åpnes igjen.

Det har også vært flere demonstrasjoner mot Bill Gates vaksineprosjekt både i gatene og på sosiale medier.

En video av to unge jenter som protestere mot Bill Gates vaksineprosjekt ble slettet av både Youtube og Facebook etter at den gikk viralt.

Youtubes CEO Susan Woicicki har innrømmet at de sensurerer og sletter alle som ytrer seg kritisk mot Covid 19.

Videoen av den virale videoen av de to jentene kan du se under.

The people are waking up!

Globalist Zuckerberg's Facebook and Instagram have repeatedly deleted this video from RFK Jr's feed.

