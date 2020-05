annonse

Grunnskoler og videregående skoler skal gjenåpnes i løpet av neste uke, bekreftet regjeringen torsdag ettermiddag.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

Hun sier det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger.

Fornøyelsesparkene og serveringssteder uten matservering får åpne 1. juni

Regjeringen legger opp til at det meste som har vært stengt under koronakrisen, skal være åpnet til 15. juni. Fornøyelsesparkene får åpne 1. juni.

Statsminister Erna Solberg (H) sa torsdag at fornøyelsesparkene får åpne igjen 1. juni. Det samme får serveringssteder uten matservering.

Det er ett ledd i hvordan Norge så smått skal gjenåpnes etter nedstengningen i midten av mars. Fire dager senere åpnes det opp for arrangementer med opptil 200 personer.

– Målet vårt er at vi ved datoen 15. juni vil åpne det meste som har vært stengt, sa Solberg.

Karanteneplikten forkortes til ti dager

Karanteneplikten for personer som har vært i nærkontakt med koronasmittede, forkortes nå til ti dager.

Det kunngjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse torsdag. Personer som har hatt nærkontakt med bekreftet koronasmittede innen 48 timer av første symptomer, skal fortsatt i karantene.

– Ny kunnskap gjør at vi i dag endrer karanteneplikten fra 14 til 10 dager, sa Høie.

Det blir i tillegg gjort unntak i seks måneder for personer som allerede har vært bekreftet smittet med koronaviruset.

Definisjonen av nærkontakt er den samme: personen må ha vært nærmere enn to meter av den koronasmittede i minst 15 minutter.

Slik er regjeringens veikart for gjenåpning

Regjeringen går inn for å åpne Norge opp igjen i tre etapper med to ukers mellomrom. Her er kjøreplanen.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

* Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.

* Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.

* Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.

* Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.

* Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

* Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

* Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

* Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.

* Fornøyelsesparker kan åpne.

* Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

* Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

* Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.

* Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

* Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

* Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.