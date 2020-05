annonse

Sør-Koreas marine skal anskaffe seg et hangarskip for å styrke sine militære kapasiteter vis-à-vis sine viktigste rivaler, de kinesiske og japanske sjøstyrkene.

The National Interest melder at den sørkoreanske marinen bestemte seg i juli 2019 for å anskaffe seg et helt nytt hangarskip som er kapabelt til å betjene F-35B stealth-jagerfly, som har kapasiteten til å lette og lande loddrett.

Det nye hangarskipet skal etter planen være operasjonelt mot slutten av 2020-tallet.

Sør-Korea kommer da til å bli med i en liten eksklusiv klubb av verdens mariner som besitter hangarskip kapable til å betjene militære jagerfly: USA (11 skip), Kina (2), India (2), Italia (2), Storbritannia (2), Frankrike (1), Russland (1), Spania (1) og Thailand (1).

Generell opprustning

Det nye hangarskipet er en del av Seouls bredere militæropprusting til sjøs. Den sørkoreanske regjeringen godkjente 30. april 2019 planer om å skaffe tre nye destroyere og ubåter for landets raskt voksende marine.

Målet er å svare på Kinas og Japans raske marineopprustning og stadig mer slagkraftige sjøstyrker i Øst-Asia regionen.

– Det representerer «et symbolsk og meningsfullt» skritt for å oppgradere Sør-Koreas marine mot potensielle trusler fra Japan og Kina, sa Kim Dae-young, en forsvarsanalytiker i den Seoul-baserte tenketanken Korea Research Institute for National Strategy.

Nye kapasiteter

De nye skipene vil kunne hjelpe Seouls marine med å utvide sine operasjonsområder, som per dags dato først og fremst er begrenset til kystoppdrag nær det sørkoreanske fastlandet.

Den største trusselen mot Sør-Korea er Nord-Korea, nærmere bestemt Pyongyangs enorme artilleristyrke, som raskt vil kunne jevne store deler av Seoul med jorden, og utgjør en fare for millioner av mennesker. Anskaffelsen av et hangarskip vil sette mange av Sør-Koreas militærfly utenfor rekkevidden til nordkoreanerne i tilfelle krig.

Utover den nordkoreanske trusselen, har Sør-Korea ambisjoner om å utvikle en moderne slagkraftig marine kapabel til å operere langt fra hjemlige farvann over en lengre periode.

Den sørkoreanske marinen i 2019 opererte 68 store krigsskip – inkludert 16 ubåter, 12 destroyere, 13 fregatter, 13 korvetter og 14 amfibiske krigsskip. Flåten inkluderer også en større mengde patruljebåter, mine-krigføringsfartøy og hjelpeskip.