annonse

annonse

Svært mange eldre har omkommet på institusjoner i Sverige som følge av coronapandemien. Nå krever Sverigedemokratene debatt i Riksdagen om hva som gikk galt.

Soscialdemokratenes statsminister Stefan Löfven gikk høyt på banen ved coronautbruddets spede start i landet, og lovte at de eldre og svake skulle få en særlig beskyttelse.

Midt i april hadde imidlertid mange eldre på eldreinstitusjoner dødd, og eldreinstitusjoner i 18 av 21 fylker var smittet.

annonse

Stockholms-området var særlig hardt rammet, og Sverigedemokratene krever nå debatt i Riksdagen om hva som gikk feil. Partiet ønsker fortgang – slik at ikke hele landet rammes like hardt som i Stockholm.

– Vi må gjøre alt som er i vår makt for å forhindre at eldre i resten av landet blir rammet like hardt som ved Stockholms eldrehjem, sier Sverigedemokratenes Henrik Vinge i en pressemelding.

Les også: Sverige: Kristendemokratenes leder mener Socialdemokratene har sviktet de eldre i jakt på makt

Klarte ikke å beskytte de eldre

annonse

Sverigedemokratenea har sendt inn en forespørsel til Riksdagen der de krever at det blir innkalt til en særskilt debatt om eldre menneskers død som følge av coronaviruset.

– Som en betydelig forklaring på Sveriges høye dødsrate sammenlignet med nabolandene våre, har det blitt fremhevet at spredning av virus i stor skala har funnet sted i eldreomsorgen, heter det i pressemeldingen fra Sverigedemokratene, som også skriver:

– At Sverige ikke har klart å beskytte utsatte grupper mot smitte, er blitt identifisert som svikt av myndighetspersoner. Særlig ødeleggende har utviklingen på eldrehjem i Stockholm-regionen vært, som først ble rammet av utbredt infeksjon.

123 eldrehjem av 227 i Stockholms-regionen hadde allerede blitt smittet i løpet av påskehelgen, ifølge en ny undersøkelse.

Les også: Svensker på gamlehjem dør i hopetall av viruset: SD krever munnbind til ansatte

annonse

Må handle raskt for å hindre nasjonal spredning

At Sverige, i motsetning til andre land, hadde for begrenset corona-prøvetaking, manglet termisk kontroll og at personell ikke ble gitt nødvendig verneutstyr, bidro antagelig til svenske eldres død, ifølge Sverigedemokratene.

– Sverige har dobbelt så mange dødsfall som våre nordiske naboland tilsammen. En av grunnene er at regjeringen har unnlatt å beskytte eldre, sier Henrik Vinge.

Helsepersonell har fortalt at ansatte jobbet til tross for symptomer på å være rammet av viruset og at ansatte hadde vanskeligheter med å følge opp grunnleggende hygienerutiner.

– For å unngå at en tilsvarende katastrofe rammer hele landet må politikken påta seg et nasjonalt ansvar. De som styrer landet skal ikke gjemme seg bak operative myndigheter, kommuner og helsepersonell.

– For å beskytte eldre rundt om i landet mot død og lidelse ber vi om en spesiell debatt om død i svenske eldreboliger, heter det fra Sverigedemokratene.

Corona-status i Skandinavia per 6. mai 2020:

I Norge er 7.954 smittet (215 døde), i Sverige er 23.216 smittet (2.854 døde), i Danmark er 9.821 smittet (503 døde), i Finland er 5.412 smittet (246 døde) og på Island 1.799 smittet (10 døde).

annonse

(Kilde: Worldometer, FHI, NTB)