President Donald Trump har igjen tatt til orde for at Kina må være med i nye nedrustningssamtaler mellom USA og Russland.

Oppfordringen kom i en telefonsamtale mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin torsdag.

– President Trump gjentok at USA ønsker effektiv rustningskontroll som omfatter ikke bare Russland, men også Kina, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Videre står det at Trump ser fram til nye diskusjoner for å unngå et kostbart våpenkappløp.

Russiske myndigheter klaget tidligere i år over at USA «konstant» ber om at Kina må bli med i nedrustningssamtaler. Så langt har kineserne vært lite interessert i dette.

USA og Russland trakk seg i fjor fra INF-avtalen som hindret de to landene i å utvikle landbaserte mellomdistanseraketter.

Dermed er Ny Start den eneste gjenværende russisk-amerikanske avtalen som begrenser landenes atomvåpenarsenaler.

Denne avtalen utløper imidlertid neste år. Regjeringen i Russland har flere ganger sagt at USA virker lite interessert i å forlenge Ny Start-avtalen.