Arbeidsledigheten i USA steg til 14,7 prosent i april, viser ledighetstall fra arbeidsdepartementet i Washington. President Donald Trump toner ned dramatikken.

April-tallet er det høyeste USA har registrert siden tilbakegangen under finanskrisen for over ti år siden. 20,5 millioner jobber har forsvunnet i april.

Arbeidsledighetstallene viser tydelig hvor hardt nedstengninger som er innført i forbindelse med koronapandemien, har gått hardt ut over landets økonomi.

Ikke overrasket

USAs president Donald Trump toner ned hvor dystre tallene er.

– Dette er akkurat som ventet, det er ingen overraskelse, sa han til Fox News minutter etter at tallene ble lagt fram.

Han sier samtidig at han vil bringe de lave arbeidsledighetstallene tilbake.

Stort jobbtap

Nesten all jobbvekst som har blitt oppnådd i løpet av de elleve årene siden forrige finanskrise, har nå gått tapt på en måned.

I februar lå arbeidsledigheten til sammenligning helt nede på 3,5 prosent. I mars var den på 4,4 prosent.

Nedstengningene har også skapt problemer for eurosonen. Det er ventet at arbeidsledigheten i snitt vil overgå ti prosent for de 19 landene som inngår i eurosonen.

Canada har mistet tre millioner jobber

Canada har de siste to månedene mistet tre millioner stillinger som følge av koronarelaterte nedstengninger, opplyser myndighetene.

Arbeidsledigheten i Canada har med det steget opp til 13 prosent i løpet av april, ifølge tall myndighetene la fram fredag.

Det er bare registrert høyere arbeidsledighet i landet én gang tidligere, da det i 1982 ble registrert en ledighet på 13,1 prosent.