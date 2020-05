annonse

annonse

DNB melder fredag at de senker boliglånsrenta med inntil 0,4 prosentpoeng. Det kommer etter at Norges Bank satte renta til 0 torsdag.

– Prisen på penger har falt i løpet av de siste ukene, som et resultat av markedsutviklingen og usikkerheten i den norske økonomien. Som Norges største bank, må vi være en trygg og forutsigbar partner for kundene våre og tilby konkurransedyktige priser. Derfor senker vi rentene på boliglån med opp til 0,4 prosent for nye og eksisterende kunder, sier leder for personmarked Ingjerd Blekeli Spiten i DNB i en pressemelding.

Endringen for eksisterende kunder skjer fra og med 25. mai, mens de for nye kunder vil gjelde fra 11. mai.

annonse

– Alle kunder som får justert sine renter vil få informasjon i nettbanken eller få tilsendt et brev i posten som forklarer hvordan deres lån blir påvirket, skriver DNB.