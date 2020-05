annonse

Forhåndsbestilte billetter, hyppig desinfisering av attraksjonene og nye køsystemer. Slik planlegger fornøyelsesparkene foran åpningen 1. juni.

Med et smil om munnen kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) at norske fornøyelsesparker kan holde åpnet igjen fra 1. juni. Helt vanlig blir imidlertid sommeren ikke. Norske fornøyelsesparker har jobbet tett sammen om en intern veileder for å ivareta smittevern- og hygienehensyn.

Kongeparkens «lekemester» Håkon Lund jubler over regjeringens kunngjøring. Han opplyser at gjestene vil måtte bestille billetter på forhånd før de skal i fornøyelsesparken utenfor Stavanger.

– Da kan vi ha kontroll på hvor mange gjester vi har, og tilrettelegge bedre for dem som kommer, sier Lund.

I tillegg vil matbestilling nå skje gjennom en app, og det vil være langt flere steder i parken der man kan spise medbrakt. Parken vil også innføre en tidsbestillingsordning for attraksjonene, slik at køene skal bli kortest mulig.

Desinfisering mellom hver tur

Smittevernet skal ivaretas gjennom flere ansatte, en rekke stasjoner med desinfeksjonsmiddel rundt omkring i parken, og hyppig desinfisering av attraksjonene.

– Familiegrupper må kjøre sammen. Familien vil ankomme en attraksjon som nettopp er blitt desinfisert, og så vil kontaktflatene bli desinfisert når de forlater attraksjonen igjen, forklarer «lekemesteren».

Også Hunderfossen Familiepark utenfor Lillehammer jubler over regjeringens avgjørelse. Direktør Hogne Høstmælingen forteller at parken åpner i helgen 6.–7. juni, og vil oppfordre sterkt til digitalt kjøp.

– Vi jobber med en køløsning for de store attraksjonene. Det er også en fordel at norske fornøyelsesparker har forholdsvis store friarealer å boltre seg på, sier Høstmælingen.

Ingen russens dag

Tusenfryd-direktør Bjørn Håvard Solli sier de trenger et par dager for å finne ut av detaljene i regjeringens avgjørelse. Men også i fornøyelsesparken utenfor Oslo er man glad for å få åpne igjen.

– Vi tror vi kan være et godt tilbud til barn og voksne, og familier som trenger en arena å hygge seg sammen på. Budskapet ble mottatt med stor glede.

Tusenfryd har tradisjonelt hatt arrangementet Russens dag, som i år skulle arrangeres 30. april, men isteden ble avlyst. Solli sier det ikke er aktuelt å gjenoppta arrangementet senere.

– Det har å gjøre med at det er en ganske atypisk dag for oss, med konserter og underholdning. Mange mennesker samles på samme sted i parken, mens gjestene til vanlig er spredd rundt omkring, sier Solli.