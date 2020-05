annonse

Statsminister Erna Solberg (H) er bekymret for at koronakrisen kan skape en lengsel etter sterke ledere.

Statsministeren sier hun tror utviklingen kan gå begge veier etter krisen verden nå er inne i.

Og da er økt ekstremisme én av mulighetene.

– Det er en fare for at man leter etter sterke menn eller damer og autoritære systemer fordi de er mer effektive enn lange demokratiske prosesser, sier Solberg til NTB.

Men denne effektiviteten har sine begrensninger, og vårt system er mer effektivt for å skape samhold, fastholder hun.

Vil redde jobbene

Ifølge statsministeren er det ekstremt viktig at nettopp samhold står sentralt når Norge skal finne veien ut av krisen.

– Hvis det oppleves som at noen tar hele belastningen, tror jeg det kommer å være utfordrende, sier Solberg.

Hun mener det har vært en voksende erkjennelse internasjonalt de siste årene av hvor viktig det er å inkludere alle i den økonomiske utviklingen. Det er også en viktig grunn til at regjeringen har lagt så stor vekt på tiltak for å sikre arbeidsplasser gjennom krisen, forklarer statsministeren.

– En del land har ikke samme ryggrad økonomisk som Norge har til å gjøre dette. I noen land var det allerede store utfordringer, med forskjeller som hadde vokst seg sterke, sier Solberg.

– For meg er det viktig å si at dette må man jobbe sammen om.

Bekymret for historieforfalskning

Fredag holdt statsministeren tale under markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Norge. Der trakk hun fram at det i dag er stadig færre igjen som kan fortelle om krigens grusomheter og om hvordan det var å leve i et ufritt land.

Samtidig har draps- og terrortiltalte Philip Manshaus denne uka sittet i retten og omtalt jødeutryddelsene under annen verdenskrig som en «myte».

Seks millioner jøder ble drept av nazistene mellom 1938 og 1945.

Solberg mener det er farlig når marginale miljøer begynner å dyrke konspirasjonsteorier og forvrengninger av historien.

– Det er med på å bryte opp samholdet, og det fører til at vi ikke lærer av historien, sier statsministeren.

– Og det er dessverre sånn at vi ser ganske mange miljøer som i utgangspunktet er marginale, men som har sterk påvirkningskraft.