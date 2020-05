annonse

På dagen 75 år etter at Norge ble et fritt land etter fem års tysk okkupasjon, sørger koronaviruset for en svært stille og forsiktig markering.

75-årsjubileet skulle vært feiret med brask og bram, landet skulle vært festpyntet og veteraner skulle vært til stede og hedret, men den delen av markeringen blir utsatt til neste år.

Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er blant deltakerne på 75-årsmarkeringen på Akershus festning, som vil være stengt for publikum fram til markeringen er over.

− I dag flagger vi over hele landet, akkurat slik vi gjorde på denne dagen for 75 år siden. Fred og frihet er ikke noe vi har fått gratis, og vi må aldri glemme denne viktige delen av vår historie, Denne dagen minner oss om at noen har kjempet og ofret for vår frihet. De skal ha sin del av æren for at vi i dag bor i et fritt demokrati, og de fortjener vår respekt, sier statsminister Erna Solberg.

Det bli lagt ned kranser ved retterstedet på Akershus festning der mange motstandsfolk ble skutt av nazistene, samt ved minnelunden og nasjonalmonumentet. Det vil bli overflyging og salutt, og kong Harald vil tale til folket via en direkteoverføring fra regjeringens nettsider.

Over hele landet er lokale markeringer enten avlyst eller foregår uten publikum til stede.