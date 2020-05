annonse

8. mai 1945, for nøyaktig 75 år siden, kapitulerte den tyske okkupasjonsmakt etter mer enn fem års okkupasjon. Den andre verdenskrig var over, og Norge var igjen et fritt land.

En samlingsregjering ble opprettet, under ledelse av Einar Gerhardsen. Han var landets leder nesten ubrutt fram til 1965, med unntak av et kort mellomspill av John Lyng. «Landsfaderen» er omtalt som en av hovedarkitektene bak den norske velferdsstaten som vokste frem etter andre verdenskrig. Selv bodde han i en vanlig blokkleilighet og levde på mange måter som nordmenn flest.

Tidene har forandret seg. De siste 40 år har vi vært ledet av regjeringer som helst prioriterer internasjonalt samarbeid, masseinnvandring og verdens rauseste bistand. I fjor ga den norske stat vekk nesten 40 milliarder kroner av skattebetalernes penger. Det tilsvarer omlag 30.000 kroner for en familie på fire.

Solberg-regjeringen

Vi har en regjering som jeg vil betrakte som etterkrigstidens absolutt svakeste. Erna Solberg får ofte ros for å være en dyktig administrator, som får ulike partier med motstridende interesser til å jobbe sammen i samme båt. Men hun mangler det viktigste. Ingen står ved roret. Og nordmenns interesser prioriteres alltid lavt.

Det er mange eksempler. Nå nylig har vi sett krumspring rundt IS-kvinnen, som omsider fikk FrP til å trekke seg ut av regjering. Så har vi debatten om Moria-barna, hvor regjeringen ser ut til å følge Ap og snu ryggen til sine egne prinsipper.

Under Solberg har Norge opplevd en rekordhøy innvandring, kostnadene er astronomiske. Den norske befolkning er i ferd med å skiftes ut, å protestere blir kalt rasisme. Nordmenn betalte allerede i 2012 rundt 57 prosent av inntekten sin i skatt til staten.

Tallet er nok høyere i dag. Vi jobber altså for staten fra 1. januar til et stykke ut i august. Derfra og ut året får vi beholde pengene vi tjener. Det er grotesk, og viser at slaveriet lever fortsatt.

Hver gang regjeringen tar en avgjørelse i viktige saker, så velger de den løsningen som er dårligst for nordmenn. Vi kan nevne Klimakur 2030, FNs migrasjonspakt, ACER, vindmølleparker og EU-tilpasning. At man bruker titalls millioner kroner for å få et symbolsk sete i FNs sikkerhetsråd er på mange måter en dråpe i havet, men viser at regjeringen tenker mer på sin egen framtid enn hvilket samfunn mine barn skal vokse opp i.

Hvis du hører en politiker bruke begrepet «samfunnsøkonomisk gunstig», så bør du vite at dette så og si aldri betyr at løsningen er bra for deg personlig. Eksporten av strøm bringer penger inn til landet. Men strømprisen din går opp, og pengene som kommer inn havner oss noen få rike selskaper, eller i en ekstremt gavmild og sløsende stat.

Friheten

Så kom coronakrisen. Den katastrofale mangelen på beredskap ble plutselig synlig. Vi manglet matlagre, medisiner og smittevernutstyr. Og regjeringen fulgte hysteriets vei, og innførte langt strengere tiltak enn de ble anbefalt av ekspertene i Folkehelseinstituttet (FHI). Kostnaden vil på sikt trolig beløpe seg til flere tusen milliarder kroner, og mange mener at de strenge tiltakene vil føre til flere døde enn mennesker som blir reddet.

Friheten, den personlige friheten, ble skylt ut med badevannet. Som Kathrine Jebsen Moore skriver i Minerva: Livet handler om mer enn å unngå døden.

Og når statsråder, kronprinser og andre embetsmenn tydelig erklærer sin lojalitet til FN fremfor Norge, ved å bære den såkalte FN-pinsen i absolutt alle sammenhenger, midt oppe i en nasjonale krise, så skaper det en sunn storm.

At Bent Høie ifører seg en binders i et patetisk forsøk på å vise et snev av omtanke for nasjonen Norge er for lite, for sent. Jeg tror ikke på deg, herr Høie!

Norske statsråder har blitt nikkedukker, best symbolisert av at klimaminister Elvestuen (nå avgått) lot seg diktere av en svensk 15-åring i klimaspørsmålet. Solberg deler ut penger i øst og vest. Avsløringen om at Norge har gitt en milliard kroner i bistand til verdens største eller nest største økonomi Kina fikk oppmerksomhet noen få dager, vi er dessverre vant til slikt. Så blir det kjent at Norge gir 13 milliarder kroner til vaksineforskning, stort sett via Bill & Melinda Gates sine stiftelser. Man hever såvidt øyenbrynene. Vi er vant til dette.

Nasjonalisme

Det er vanlig å bruke mellomskrigstiden som en hammer mot nasjonalismen. Senest 7. mai fikk jeg en tekstmelding fra en eldre lokal forfatter, som mente at han hadde opplevd fem år under nasjonalismen, og dermed var vaksinert for nasjonalismens ondskap.

Men er det nasjonalisme å gi bort makten over eget land til en fremmed makt? Hva med helter som «Kjakan» Sønsteby, Max Manus, krigsseilerne, gutta i

Kompani Linge osv. Hva sloss de for? Neppe et ikke-eksisterende FN, for å si det forsiktig.

Nasjonalisme kan ikke sidestilles med nasjonalsosialisme. Drømmen om individuell frihet og nasjonal selvråderett kan ikke sammenlignes med drømmen om diktatur, massemord og undertrykkelse.

I dag kryper Erna for Angela Merkel, og raserer norsk natur for at tyskerne skal kunne fortsette med sitt vanvittige Energiewende. FN overøses med penger, vi gir bistand til 116 land og vi henter inn mengder av innvandrere som finansieres av en apatisk gjeng av norske skattebetalere. Vi er det mest lojale landet i EU, selv om vi egentlig ikke er medlem i alliansen. Den norske kronekursen stuper, vi blir fattigere og gjelden i husholdningene øker kraftig.

Så jeg feirer gjerne frigjøringsdagen, og tar en skål for de få heltene som holdt tungen rett i munnen.

Det som har skjedd i det politiske Norge siden murens fall er gjort i full bevissthet, med kjente konsekvenser. Med noen få unntak er folkets interesser blitt nedprioritert.

Historiens dom vil bli brutal.