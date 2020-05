annonse

Etter at Norges Bank senket renta til null torsdag krever både Huseierne og Forbrukerrådet at bankene følger etter med lavere boliglånsrente.

På mindre enn to måneder har Norges Bank senket styringsrenten med 1,5 prosentpoeng, skriver Dagens Næringsliv. Torsdag endte rentemøtet i sentralbanken med å sette renta på null for første gang i historien. Flere mindre banker fulgte etter og satte ned sine boliglånsrenter me 0,2 eller 0,4 prosent.

De to største bankene i Norge, DNB og Nordea, hadde torsdag ettermiddag ikke meldt om renteendringer. Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne reagerer og sier at bankene ikke lenger kan forklare seg med at innlånsrenten Nibor har falt like mye som styringsrenten.

– Nå har Nibor også falt betydelig og da er det på tide at bankene umiddelbart setter ned boligrentene, sier Meyer til avisen, og legger til at han håper bankene lar være å bruke seksukersreglen.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier bankene nå har fått den nødvendige hjelpen fra staten til å bistå kundene sine gjennom koronautbruddet. Dette bør de videreføre.

– Det er feil at bankene ikke kan reagere kjapt, det stemmer rett og slett ikke. Regelverket er helt tydelig på at du kan sette ned renten. Men hvis du skal sette den opp, så må du vente seks uker, sier Jensen.