annonse

annonse

«Norske sjukehus har lite å gå på når koronabølgen kjem. Talet på sjukehusplasser er halvert siden 1980 og talet på intensivplasser er blandt dei lågaste i Vest-Europa i høve til folketal.»

Dette skriver Dag og Tid i en ingress 20.mars.

Det er således meget dårlig stell med norsk sykehusdrift allerede, og coronakrisen til nå, har dokumentert at det virkelig fungerer dårlig! Men midt oppe i dette så legger norske myndigheter helt bevisst opp til at det skal bli enda større problemer for AS HelseNorge.

annonse

Les også: Skal Adolf Hitlers tanker gjelde for vårt samfunn?

HelseNorge har sendt ut skriv til alle utenlandspensjonister fra Norge som bor utenfor EØS området med sine familier med følgende overskrift: VI STANSER BARNETILLEGGET DITT FRA 1. JULI 2020.

Brevet følges av setningen :

«Vi har opplysninger om at du bor i Thailand. Fra 1.juli 2020 har du ikke lengre rett til barnetillegg fordi det kommer nye regler. Derfor varsler vi deg at vi vil stanse tillegget ditt.

annonse

For å ha rett til barnetillegg fra 1. juli 2020

må du enten bo i Norge,innenfor EØS-området eller i et annet land som Norge har trygdeavtale med

må også barnet være bosatt og oppholde seg i Norge,innenfor EØS-området eller et annet land Norge har trygdeavtale med.

Dette går fram av folketrygdloven § 12-13 som gjelder fra 1. juli 2020»

Barnetillegg til trygd eller pensjon utgjør ca. NOK 3.000 pr. måned som Norge nå vil fjerne fra de pensjonister og trygdede som bor med sine norske barn i Thailand og på Fillipinene.

NAV utbetalte alderspensjon til 727 nordmenn i Thailand og uføretrygd til 622 nordmenn. I tillegg er det noen som får betalt sin alderspensjon og trygd til norsk bank, og disse er ikke med i dette tallet.

Antallet nordmenn som bor med trygd/pensjon på Filippinene heller ikke med i tallet.

annonse

En viktig faktor er at undersøkelser viser at ca 80% av de utflyttede nordmenn tilo Thailand og Filippinene har flyttet pga egen helse eller alvorlige medisinske tilstander. Det er altså mennesker som vil belaste det norske helsevesen i betydelig grad hvis/når de blir tvunget til å flytte tilbake til Norge.

En annen faktor er at regjeringen også har signalisert at de vil stoppe ektefelletillegg til norske utenlandspensjonister i nærmeste framtid. Og målsettingen er dessuten å fjerne etterlattepensjonen (enkepensjonen) til enker etter nordmenn som i dag bor på Filippinene eller i Thailand. Det blir ingen endringer på ektefelletillegg eller enkepensjon til personer som bor i Norge.

Det er kun nordmenn som bor utenfor EØS ( og deres barn og familier) som rammes.

Nå foretok avisen Dag og Tid ved journalist/forsker Jon Hustad en undersøkelse som ble gjengitt i avisen i en tre siders artikkel i 2019.

Hustad dokumenterer at personer over 67 år koster AS HelseNorge kr 450.000

hvert år for hver person over 67 år! I tallet er ikke pensjon eller trygd medregnet, men dette var kun de offentlige utgiftene til personer over 67 år.

Les også: Den tredje verden har bedre innvandringspolitikk enn Norge

Utgifter

Utgifter til hjemmehjelp, hjemmesykepleie, lege, sykehusdrift, legevakt, transport, fysioterapi, vaktordninger, brukne lårhalser, sosiale utgifter (økonomi til oppvarming), tilskudd til minstepensjonister, drift av andre hjelpetiltak.

annonse

Vi vet at det minst er 1349 norske personer i Thailand – og det antagelig er like mange på Filippinene – som nå får fjernet sitt økonomiske grunnlag for å oppholde seg på Filippinene eller Thailand, der de har etablert seg med både hus og hjem og familie. Nå er den økonomiske virkeligheten totalt endret for disse nordmennene.

I tillegg har den norske krone svekket seg så kraftig de siste to-tre år at verdien av en norsk krone – både mot filippinsk pesos og thailandsk bath – allerede er nede på 40% av verdien den hadde for et par år siden. Flere norske utenlandspensjonister vurderer av denne grunn å flytte tilbake til Norge. Når kjøpekraften av den valutaen man bruker har sunket ca 60 % sier det seg selv at dette får en enorm effekt på familienes kjøpekraft.

I tillegg mister disse nordmennene barnetillegget og ektefelletilskudd. Derfor er det lett å regne ut at det blir store fordeler om denne tokulturelle familien flytter til Norge. For i Norge har barna gratis skole, gratis helsehjelp og gratis adgang til sykehus. Og er de minstepensjonister i Norge så slipper de skatt, men bor de som minstepensjonister i Thailand må de betale 15% kildeskatt til Norge hvert år.

Hvor er logikken?

Men det myndighetene ikke har tenkt på er at hvis bare 50% av disse utenlandspensjonister flytter tilbake til Norge med sine familier, så vil det norske helsevesenet falle fulllstendig sammen. Spesielt med alle de problemene de har på oppfølging av coronaviruset.

Og det skremmende er at myndighetene innfører denne loven fordi de vil forsøke å stoppe at muslimske foreldre skal ta sine barn ut av skolen i Norge og sende til koranskoler i «sharialand», noe som burde kunne stoppes rett og slett ved endringen er skoleloven.

Nå straffer Norge sine utenlandspensjonister fordi norske myndigheter ikke tør å si at de vil legge hindringer i veien fort at muslimske foreldre skal sende sine barn til koranskoler i utlandet.

Og det som er like ille er at Norge gjør denne lovendringen for å spare 32 millioner norske kroner!

For å spare dette så fjerner de kr 3.000 pr måned fra norske barn som de ellers ikke bidrar med noe tilskudd til. Mens de sier de vil motarbeide «barnefattigdommen i Norge». Så skaper de barnefattigdom for norske barn med norsk pass som bor utenfor EØS-området.

Hvor er logikken?

Oskar Jørgensen er aksjonær i Resett AS.