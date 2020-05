annonse

Kina sier landet støtter opprettelsen av et panel ledet av Verdens helseorganisasjon som skal undersøke den globale responsen på koronautbruddet.

Kina har vært under press for å tillate en internasjonal undersøkelse.

Gjennomgangen bør gjøres på en åpen, transparent og inkluderende måte på et passende tidspunkt etter at pandemien er over, og den bør skje under ledelse av WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, kunngjorde en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet fredag.

