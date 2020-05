annonse

annonse

Samferdsels- og miljøbyråd i Oslo, Arild Hermstad fra MDG skriver at samferdselsminister Knut Arild Hareide jobber intenst med å presse politikerne i Oslo til å gå med på en gigantutbygging av E18. Samtidig sitter Venstre stille som mus i regjeringskontorene.

– Hvor har det blitt av klimaministeren fra Venstre, Sveinung Rotevatn?, spør Hermstad i Vårt Oslo.

Les også: MDG: Ungdommen vil ikke ha en ny E18 til Asker

annonse

Han forteller at det to grunner til at en ny E18 er en dårlig idé. Først mener han det er sløsing av penger, og at vi kan heller bruke de på kollektivtransport. Slik som T-baner, hundrevis av kilometer ny sykkelvei og lavere billettpriser. Så mener han at en større motorvei fører til mer biltrafikk, det betyr helsefarlig luft, høyere klimautslipp og utrygge skoleveier.

Samferdsels- og miljøbyråden i Oslo sier også at klimautslippene i Oslo økte i 2018, til tross for en rekke tiltak og økte bomtakster. Det viser hvilken utfordring klimakrisen er. Han mener at problemet blant politikere og eksperter er at de tror vi kan fortsette som før. Skal vi klare å nå klimamålene, så må vi faktisk gjøre ting annerledes enn før. Hermstad tror vi står ved et hamskifte, og at tiden for store motorveiutbygginger i byene er forbi.

Les også: MDG-topp til Hareide: Putt pengene der du har kjeften

– Det kommer til å ta tid å tilpasse seg for dem som i mange tiår har kjempet for mer asfalt og flere felt, men den utviklingen kommer, spår Samferdsels- og miljøbyråden i Oslo og skriver videre.

annonse

– Hareide stiller ultimatum og setter hele kollektivsatsingen i Oslo og Viken i fare. Enten bygger dere en motorvei dere ikke vil ha, som i praksis vil gjøre det umulig å nå klimamålene, eller så kan dere glemme å få staten med på ny T-bane til Fornebu og andre viktige kollektivprosjekter.