annonse

annonse

Oppropet «Evakuer barnefamiliene fra Moria nå» har så langt fått støtte fra 69 norske kommuner, men i Drammen skaper det bråk.

Turid Lilleheie er styreleder i Dråpen i Havet og medlem av Drammen AP, hun blir sint og flau.

– Å hjelpe de mest sårbare barna på europeisk jord angår åpenbart ikke flertallet blant kommunepolitikerne i Drammen. Det er trist, skriver hun i Drammens Tidende.

annonse

Dråpen i Havet er en organisasjon som hjelper mennesker på flukt, de har som motto: «Vi gjør det enkelt å hjelpe mennesker på flukt». Organisasjon ble etablert under flyktningkrisen i 2015 og koordinerer frivillige feltarbeidere til Hellas.

Les også: Bilene til norske frivillige steinet på Lesvos

Styreleder Lilleheie skriver at de store bykommunene Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger og Kristiansand har støttet oppropet. Men ikke Drammen. Hun sier også at hele 42,4 prosent av Norges befolkning har bedt om at Norge skal ta imot enslige barn og barnefamilier.

Jeg ble derfor svært overrasket da jeg leste i Drammens Tidende at flertallet i kommunestyret i Drammen motsatte seg å behandle en interpellasjon fra Rune Kjeldsen, SV, der han ba om at Drammen skulle støtte oppropet «Evakuer barna fra Moria». Begrunnelsen fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, som alle motsatte seg å behandle saken, var at de mente at denne saken ikke angår Drammen.

annonse

Les også: Berglund Steen om migrantene i Moria-leiren: – Et rent falsum at det er grunnløse asylsøkere

Lilleheie, som er medlem av Drammen Ap, synes at denne ansvarsfraskrivelsen er trist. Hun kjenner at hun blir sint og faktisk flau på Drammens vegne.

– Norge har foreløpig ikke sagt at de er villige til å hjelpe disse mest sårbare barna på europeisk jord. Saken skal behandles i Stortinget senere i mai. Har de sentrale politikere samme holdninger som politikerne i Drammen, ender det også med samme konklusjon som i Drammen. «Det angår ikke oss.»