Gunnar Stavrum gjør oppsiktsvekkende sammenligninger i en fersk kommentar.

I en kommentarartikkel i Nettavisen kobler sjefredaktør Gunnar Stavrum Jon Helgheim og hans likesinnede, som har proklamert at de heller bruker det norske flagget enn symbolet for FNs Agenda 2030 på brystet, til det ekstreme, stalinistiske regimet i Nord-Korea.

«Nord-Koreas avdøde hersker Kim Il Sung er det klare ideologiske forbildet for dem som vil stenge grensene og sette Norge først», skriver Stavrum, og sikter til Nord-Koreas statsideologi Juche, som innebærer selvberging og isolasjon.

Handel

Stavrum later til å mene at Helgheim og andre som bruker det norske flagget er forkjempere for isolasjon. Hvor han har dette fra, og om det reflekteres i Fremskrittspartiets politikk overhodet, er imidlertid uklart.

«Ved første øyekast er det sikkert noen som tror på sludderet. Men en slik godtroenhet forutsetter at du vet null og niks om norsk økonomi. Du må eksempelvis ha gått glipp av det enkle faktum at knapt noen land i verden har hatt større glede av en fri verdenshandel enn Norge», skriver Nettavisen-redaktøren.

«Oss selv nok-politikk»

Stavrum antyder at Jon Helgheim og hans liker er motstandere av Norge som en åpen økonomi, og fiendtlig innstilte til internasjonalt samarbeid og handel. Også dette uten forklaring eller videre spesifisering knyttet til faktisk politikk.

«For meg blir det en ideologisk forfalskning å ta det norske flagget på brystet, for i neste omgang fronte en oss selv nok-politikk. Norge er en liten, men åpen økonomi. Vi har tjent en formue på skipsfart på de syv verdenshavene og vi eksporterer olje, gass og fisk til kunder over hele verden.»

Brutalt, stalinistisk diktatur

Nord-Korea er viden kjent som verdens mest brutale, kommunistiske diktatur. På 90-tallet døde millioner i en hungersnød i landet, etter at landets viktigste allierte, Sovjetunionen, kollapset. Kim-regimet har utviklet et nettverk av konsentrasjonsleirer der statens politiske fiender holdes fanget. De få som har klart å unnslippe slike leirer, og flykte fra Nord-Korea, rapporterer om grufullheter uten særlig sidestykke. Mennesker tvinges til å spise ekskrementer, vakter utfører brutale, tvungne aborter ved å skjære fostre ut av kvinners mager, voldtekter og totalt umenneskelige arbeidsforhold, er noen av beretningene som har kommet for dagen.

Besøkende til Nord-Korea blir kun vist det regimet ønsker at de skal få se, i all hovedsak kun deler av hovedstaden Pyongyang, som fungerer som et slags utstillingsvindu. Det finnes mange dokumentarer fra slike reiser på YouTube. Kun de aller mest regimelojale nordkoreanere kan bo i hovedstaden. I Nord-Korea, utenfor Pyongyang, som verdenssamfunnet kun har sett små glimt av, råder imidlertid ekstrem fattigdom og nød.