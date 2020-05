annonse

Mange reagerer negativt på statskanalens reportasje om en IS-kvinne som i et nytt intervju klager på at hun kan bli koronasmittet i en interneringsleir i Syria.

IS-krigere som torturerte og drepte alle som ikke underla seg deres grusomme regime er for tiden innesperret i interneringsleire eller fengsel i Syria.

NRK har laget flere reportasjer etter at IS ble beseiret. De har ofte omtalt forholdene der IS-krigerne oppholder seg som «forferdelige». I en ny artikkel skriver NRK at IS-terroristene er på «bristepunktet» fordi de har det vanskelig.

«I tillegg kommer fengslene med mannlige IS-krigere, som virker å være på bristepunktet. I forrige uke brukte myndighetene et døgn på å slå ned et stort opprør i et av IS-fengslene i området», melder statskanalen.

– Gnålet fra NRK

NRK skriver også om en «norsk» IS-kvinne som frykter at hun blir koronasmittet på grunn av «overfylte internerneringsleire».

«Norsk IS-kvinne om koronasmitte: – Kanskje en gledelig nyhet om vi dør», skriver NRK.

– Mange er redde, og det er selvsagt jeg også. Vi lever jo veldig tett her. Det er helt umulig å unngå andre mennesker, sier IS-kvinnen Aisha Shazadi Kausar.

At NRK omtaler kvinnen som norsk provoserer mange.

– Ser ikke på henne som norsk. Hun representerer det motsatte av det Norge står for, skriver en kvinne.

– Da var det uendelige gnålet om IS-kvinner fra Norge igang igjen. Hvilken organisasjon/asylaktivist-grupper er det som betaler dere i NRK for evige reportasjer om slike saker?, spør en annen.

Gråtereportasjer

Det er kommet nesten 300 kommentarer under NRKs sak på Facebook og mange mener IS-kvinnen fortjener å være der hun er og at Norge ikke bør vise sympati mot de som har deltatt i en organisasjon som har begått terrorhandlinger.

Flere er også sjokkert over at NRK fortsetter å lage såkalte sympatisaker om IS-kvinnene.

– Er dette journalistikken vi tvinges å betale for i form av tvangsskatt? For et par måneder siden serverte NRK gråtereportasjer om en IS-kvinne der resultatet ble at Erna Solberg hentet henne tilbake. Nå er det andre IS-terrorister vi skal synes synd på. Dette er ikke journalistikk. Det er propaganda, raser en person.

NRK-reportasjene personen viser til i kommentarfeltet til NRK var om den mye omtalte IS-kvinnen som fikk mye oppmerksomhet da hun var i en interneringsleir i Syria. Kvinnen ble etter flere NRK-reportasjer hentet tilbake til Norge fordi hun angivelig hadde en syk sønn.

Da den angivelig syke sønnen ankom Norge, viste det seg at han mest sannsynlig ikke var alvorlig syk, uten at disse opplysningene har blitt følgt opp av staskanalen.

Regjeringen brukte flere millioner skattekroner på å hente IS-kvinnen og sønnen til Norge.

