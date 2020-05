annonse

Donald Trump går til frontalangrep på det han kaller «korrupte politikere» og «korrupt politi» i sammenheng med den påståtte Russland-konspirasjonen.

USAs president kom med kommentarene under et lengre intervju på «Fox & Friends» fredag – et døgn etter at nye dokumenter knyttet til Russland-etterforskingen ble offentliggjort.

Disse rapportene viser at høytstående Obama-tjenestepersoner ikke hadde noe «direkte» bevis på at sammensvergelser fant sted før etterforskningen ble iverksatt.

Den nye informasjonen stemmer overens med resultatene fra tidligere spesialrådgiver Robert Muellers etterforskning, som ikke fant noen kriminell koordinering mellom Trump-kampanjen og Russland i 2016.

Ingen bevis

De nylig offentliggjorte dokumentene avslører at høytstående tjenestepersoner under Obama-administrasjonen «ikke hadde sett bevis for slik samvirke, koordinering eller konspirasjon» – forhold som drev FBIs opprinnelige sak og senere spesialetterforskningen til Robert Mueller.

annonse

– Jeg har aldri sett noen direkte empiriske bevis på at Trump-kampanjen eller noen i den planla eller konspirerte med russerne for å blande seg inn i valget. Dette er ikke å si at det ikke var noen bekymringer for bevisene vi så, men jeg husker ikke noe tilfelle der jeg hadde direkte bevis, vitnet tidligere direktør for nasjonal etterretning James Clapper i 2017.

Trusler

Trump kom med klare trusler mot flere personer som hadde vært involvert i Russland-etterforskningen fredag.

– Det var en veldig farlig situasjon det de gjorde. Dette er korrupte politikere og korrupt politi og noen forferdelige mennesker, og forhåpentligvis kommer de til å betale en stor pris i ikke så fjern fremtid, sa han.

Handlingsforløpet som ledet frem til Russland-etterforskningen blir fortsatt gjennomgått av den amerikanske advokaten John Durham.

