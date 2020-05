annonse

Amerikanske myndigheter har godkjent en test for koronavirus som folk kan gjøre hjemme ved å ta en spyttprøve.

Det er det amerikanske mat- og medisintilsynet FDA som har godkjent testen, melder avisen The Guardian fredag.

Testen koster 150 dollar, i overkant av 1.500 kroner. Den må tas under oppsyn av en lege, gjerne via videolink, som kan påse at den blir korrekt utført.

Godkjennelsen er et ledd i FDAs innsats for å utvide testkapasiteten blant amerikanerne. Over 1,3 millioner mennesker i USA var fredag registrert smittet av viruset, og av disse er over 77.000 døde.

Enda en person ansatt i Det hvite hus har testet positivt på koronaviruset. Det er snakk om en person i staben til visepresident Mike Pence.

Det opplyser en talsperson for Trump-administrasjonen fredag.

Som følge av den positive testen, måtte seks personer som hadde vært i kontakt med den virussmittede kvinnen og som skulle være med Pence på et besøkt til Des Moines i Iowa, forlate flyet før det tok av fredag.

Torsdag fikk en av Trumps militære betjenter og som til daglig er i tett kontakt med presidenten, også påvist koronasmitte.

Både Trump og Pence har blitt testet daglig for viruset. Begge har testet negativt.