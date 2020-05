annonse

annonse

Brussel ønsker å unngå å ta sider i en stadig mer bitter kamp mellom Beijing og Washington rundt det eventuelle skyldspørsmålet for covid-19-krisen.

Ifølge Wall Street Journal, legger Trump-administrasjonen stadig mer press på EU for å støtte en internasjonal etterforskning rundt Kinas håndtering coronaviruset – inkludert opprinnelsen til pandemien og Beijings innledende håndtering av utbruddet.

Den globale covid-19-pandemien har så langt drept minst 250.000 mennesker, og gått hardt ut over den globale økonomien.

annonse

EU

For å forsøke å verken fremmedgjøre Kina eller USA, har EU tidligere foreslått en internasjonal utredning som kun tar høyde for å se på «erfaringer fra den internasjonale helseresponsen til covid-19», for å fokusere på «å forbedre responsen på fremtidige pandemier.»

EU-forslaget søkte å unngå å gå inn på et eventuelt skyldspørsmål, og ville først bli iverksatt når den umiddelbare krisen er over.

Les også: Coronaviruset: President Xi Jinping visste om alvorlighetsgraden av utbruddet langt tidligere enn først påstått

annonse

– Etter min mening må vi se uavhengig på hva som skjedde, og holde oss vekk fra slagmarken mellom Kina og USA, som klandrer hverandre for hendelsene i en konflikt som bare har forverret deres rivalisering, sa EUs sjef for utenrikspolitikk, Josep Borrell, i et intervju sist helg.

Ikke nok

Dette forslaget er imidlertid langt fra nok for USA, som krever en grundig uavhengig etterforskning av selve opprinnelsen til utbruddet.

– Vi stoler på at våre allierte og partnere slutter seg til USAs initiativ for å stille de harde spørsmålene som er nødvendig av Kina, så vel som WHO, for å forhindre at et slikt ukontrollert utbrudd skjer i fremtiden, sa en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet tirsdag.

Avledning

annonse

Beijing avviser enhver etterforskning og anklager Washington om å kun forsøke å avlede fra Trump-administrasjonen dårlige håndtering av utbruddet i USA.

Kina har tidligere sådd tvil om det nye coronaviruset opprinnelig kommer fra Wuhan, og har antydet at det amerikanske militæret introduserte i Kina.