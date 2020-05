annonse

annonse

De siste dagene har det rast en debatt om FN-pins eller norsk flagg i jakkeslaget. En stor del av den den politiske og meningsbærende eliten i dette landet, har bare forakt til overs for de som ønsker å heve prestisjen til Norge og flagget som symbolet på nasjonen. Det er en ren skam.

Det er liten tvil om at vi i løpet av de siste tiårene har blitt forsiktige med å bruke flagget vårt. Vi er redd våre naboer skal tro vi er «nasjonalister», noe som har blitt et fyord. Å gå med det norske flagget som pins har de færreste turt. Da er det langt mindre kontroversielt å gå med FN-flagg.

Les også: Faktisk.no brunskvetter kritikk av FN-pinsen – Skammelig

annonse

Denne utviklingen er ikke tilfeldig. Angrepene på nasjonalstaten begynte raskt etter andre verdenskrig og ble en ideologisk kjepphest for 68-generasjonen. Alt ondt i verden skyldtes at man lukket seg inne i sin egen nasjon – da ville resultatet bli fremmedfrykt, rasisme og nye kriger.

I skoleverk og i medier har man de siste tiårene spredd den samme «propagandaen» om nasjonalstaten. Og det har selvsagt påvirket oss. Samtidig er FN og EU fremhevet som noe vi skal synes godt om.

Men det har også kommet motreaksjoner. Både britenes Brexit og Donald Trumps valgseier i 2016 med slagordet «Make America Great Again» viste at en nasjonal oppvåkning brygget i deler av befolkningen. Dette var ofte mennesker som i praksis hadde blitt skjøvet ned på den sosiale og økonomiske rangstigen på grunn globalisering av produksjon og import av billig arbeidskraft samt av skyhøye velferdskostnader knyttet til innvandring.

Frigjøringsdagen er viktig

annonse

I dag er det 75 år siden Nazi-Tyskland formelt kapitulerte. Uten et nasjonalt samhold og en tro på at selvstendig politisk styre var verdt å kjempe og dø før, hadde den norske motstandskampen vært enda mindre robust enn den faktisk var. Flagg, språk, tradisjoner og opplevelsen av en historisk forankring var viktig den gang. Og det var noe man både kunne være stolt av og hente motivasjon i.

I dag er vi under et åk av offentlig subsidierte snobber i mediene og i akademia som i tilfellet Vårt Land og Faktisk.no prøver å brunbeise de som fremhever det norske flagget over globalistenes fremste symbol – FN. Og Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum mister hodet fullstendig og sammenlikner de som bruker det norske flagget med massemorderen og kommunisten Kim Il Sung i Nord-Korea.

Tittelen Stavrum gir på trykk dagen for frigjøringsdagen er «Norge først-gjengen bør ta skrittet helt ut og sette Kim Il Sung på jakkeslaget sitt». Han skriver også at «anti-globalistene» har «krøpet ut fra norske fjøs».

Arrogansen til Stavrum og den bedrevitende og nedlatende måten å «forklare» at norsk velstand skyldes internasjonal handel viser hvor livsfjern den Amedia-eide redaktøren er i sin privilegerte og høytlønte sfære.

Det kinesiske, kommunistiske diktaturet og Organisasjonen for islamske samarbeid (OIC) samt en rekke andre autokratiske land har betydelige innflytelse i FN. FN er slett ikke det glansbilde av fattigdomsbekjempelse og bistand som norsk skoleverk har prentet inn i hodene våre.

annonse

Alt er ikke galt med FN, men vi som har hatt med det å gjøre vet også at det er et byråkrati av privilegerte mennesker som i stor grad ivaretar seg selv fremfor verdens fattige.

Og i Norge har vi betydelige pressgrupper som bruker FN og prosesser der som argument for politiske endringer i Norge utenfor de nasjonale demokratiske prosesser. Både FN og EU er reelle trusler mot det norske folkestyret og folks opplevelse av demokratisk deltakelse.

Les også: Solberg gir 13 milliarder skattekroner til Gates-alliansen: – Er det ingen som kan stoppe henne snart?

Stavrum og hans likesinnede lager stråmenn av Jon Helgheim og andre i Frp som med risiko for sin egen anseelse nå går med norske flagg i jakkeslaget. Når Stavrum omtaler det som «nasjonalisme», mener han ikke å skape positive assosiasjoner i lesernes hoder. Han ønsker å klebe brune assosiasjoner til det som skjer.

Men nettopp frigjøringsdagen burde minne oss på at nasjonen er en nødvendig forutsetning for et sunt demokrati. Den befolkning som går sammen om å fordele makte, må ha et tillitsforhold til hverandre. De må stole på hverandre og være villige til å ofre noe personlig for fellesskapets beste.

At vi har folk som Stavrum og Co. som sitter i sine beskyttede redaksjonslokaler og nå roper på enda mer statlig krisehjelp for å forsette å mistenkeliggjøre folk som setter pris på Norge og ønsker å vise dette med å bære et lite flagg, er rett og slett usmakelig.

Ha en fin og stolt frigjøringsdag!