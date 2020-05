annonse

annonse

Obama mener at rettsstaten i USA er truet etter at det amerikanske justisdepartementet henla anklagene mot Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.

USAs tidligere president kom med kommentarene under en videosamtale med tidligere kollegaer i administrasjonen hans (Obama Alumni Association) fredag, i et opptak som Yahoo News har fått tak i og gjort offentlig.

– Nyhetene det siste døgnet om justisdepartementet som har henlagt anklagene mot Michael Flynn synes jeg har blitt bagatellisert. Faktum er at det ikke finnes noen presedens for noen som er siktet for mened (falsk forklaring i en rettssak etter å ha kommet med en erklæring om at man skal tale sant) som bare slipper unna uten straff, sa Obama.

annonse

Les også: FBI ville intervjue Michael Flynn «for å få ham til å lyve» og «få ham sparket»

– Det er denne typen ting som gjør at man begynner å bli bekymret for at grunnleggende – ikke bare institusjonelle normer – men vår grunnleggende forståelse av rettsstaten er i faresonen. Og når man begynner å bevege seg i disse retningene, kan det akselerere ganske raskt, som vi har sett andre steder, la han til.

På tross av å ha en master i jus fra Harvard, tok Obama feil av forholdene som Flynn hadde tilstått. Den tidligere Trump-rådgiveren tilstod å ha kommet med falske uttalelser til FBI, ikke mened som sådan.

Presidentvalget

annonse

Flynn-saken ble nevnt av Obama som en hovedårsak til at hans tidligere administrasjonskollegaer måtte bidra til å sørge for at Joe Biden vinner det amerikanske presidentvalget i november mot president Trump.

Les også: Trump: – Obama og Biden var involvert i Russland-bløffen

– Jeg håper at dere alle har den samme følelsen av hastverk som jeg har. Hver gang jeg er i en valgkamp, har jeg alltid sagt: «Ah, dette er det viktigste valget.» Dette var spesielt opplagt da jeg var på stemmeseddelen, men i dette valget jeg er ikke på stemmeseddelen. Jeg er likvel veldig investert. Vi må få dette til å skje, sa USAs 44. president.

Exclusive: Obama, in private talk with ex-aides, says “the rule of law is at risk” in Flynn case and calls Trump response to pandemic an “absolute chaotic disaster.” Listen to the tape: https://t.co/HUOXFvPI1m — Michael Isikoff (@Isikoff) May 9, 2020