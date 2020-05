annonse

Da er 8. mai 2020 over og vi fikk et par interessante taler fra Norges statsminister og konge.

Globalismens og multikulturens dronning, Erna Solberg, kom med en hyllest til det norske flagget. Statsministerens elsk ovenfor Norges flagg og dets betydning er svært annerledes enn hva undertegnedes er. Der hvor Solberg ser det norske flagget i sammenheng med Europa, organisasjoner som FN og Nato og ikke minst agendaer som FNs 2030, så ser jeg det norske flagget som ut av EØS, Acer, Schengen og ikke minst så ser jeg det som patriotisme hvor stolthet av å være norsk er den mest fremtredende følelsen.

Jeg og Erna ser verden forskjellig. Der hvor hun drømmer om et farverikt fellesskap drømmer jeg om vern av norsk tradisjon og kultur. Der hvor Erna ser åpne landegrenser og store internasjonale selskaper kjøpe opp Norge bit for bit, så ser jeg en sterk nasjon og et sterkt folk som vil ivareta det som våre forfedre kjempet og døde for å skaffe oss.

Både jeg og Erna er glade i Norge, men på hver vår måte. I hennes verden er jeg en farlig nasjonalist som vil ødelegge for internasjonal handel og samarbeid. I min verden er Erna en globalist som mest av alt ønsker seg en høy stilling i FN og som er villig til å gå langt for å oppnå det, sågar bruke Norge som forhandlingskort. Kanskje er Erna oppriktig glad i det norske flagget og hva det står for, men kanskje bare hvis det er sydd sammen med EUs blå og stjernespekkede flagg? Hva vet jeg?

Det jeg imidlertid vet, er at Norge ikke lenger har den selvstendigheten til å ta egne avgjørelser slik et flertall av befolkningen stemte for to ganger. Det har både den rødgrønne regjeringen og Solberg-regjeringen sørget for. Men de har vel strengt tatt egentlig bare fulgt opp det Brundtland-regjeringene startet.

Kong Harald minnet oss på ordene til fangen Carl Johan Oftedahl – «Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet.»

Han fortsatte så med å si følgende:

«Møysommelig bygde vårt folk opp igjen hele samfunnet til noe bedre enn det var før. Vi hadde mistet mye. Og vi hadde erkjent verdien av det vi hadde kjært. Vi skulle ikke miste igjen. Langsomt la vi grunnlaget for det frie, åpne, mangfoldige velferdssamfunnet som hver og én av oss er så heldige å få være del av i dag.»

Jeg skal ikke beskylde kongen for å misforstå, men jeg er litt usikker på om stavangermannen Oftedahl som satt på Akershus festning og ventet på å bli henrettet, mente et «åpent mangfoldig velferdssamfunn» når han mante til å bygge Norge i kjærlighet. Det er mulig jeg er den som misforstår, men jeg leser et budskap om å bygge et selvstendig Norge som innbyggerne ønsker å verne og ta hånd om for at det aldri mer skal kunne falle i utenlandske hender. Hvorvidt Carl Johan Oftedahl hadde likt det Norge som er i dag, kan vi aldri få vite. Det eneste vi vet og kan forholde oss til, er at han hadde et patriotisk forhold til det norske flagget hvor han så selvstendighet over en tradisjon og kultur som våre forfedre møysommelig bygde opp, så sterkt at han var villig til å gi sitt eget liv for det.

Slik jeg ser det er hans offer den ultimate kjærlighet til en nasjon og et folk. Et folk og et land som han kjempet en innbitt og hard kamp for at ikke skulle falle i hendene til en annen makt. Han og alle de andre som led under okkupasjonen og som mistet livet på grunn av sin kjærlighet til fedrelandet, er helter som aldri må glemmes. De kjempet og de led. De betalte den høyeste pris for kun en eneste ting – Norges selvstendighet som nasjon.

