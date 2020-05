annonse

annonse

Infeksjonsraten har økt i Tyskland etter at myndighetene har lempet på en rekke restriksjoner, opplyser det tyske smittevernsinstituttet.

De seneste estimatene fra Robert Koch Institut (RKI) viser at den såkalte reproduksjonstallet har steget til 1,1.

Instituttet har gjentatte ganger understreket at reproduksjonstallet må være under 1, altså at hver person i snitt smitter færre enn 1 person, dersom utbruddet skal gå over.

annonse

Økningen i reproduksjonstallet kommer etter at myndighetene har lempet på mange av restriksjonene.

Onsdag denne uke var reproduksjonstallet ifølge RKI på 0,65, men det har steget jevnt siden da.