annonse

annonse

Kritikken kommer etter at Johansen sa at han frykter at Oslo må ty til reelle kutt i kommunes tilbud når det gjelder barnehager, eldreomsorg, skole og sosiale tjenester.

«Det er viktigere for byrådet at akademikerne på Nordberg kan sykle i egne sykkelfiler til jobben, enn å ivareta barn og unge på østkanten. Det finnes utvilsomt andre områder å kutte på enn i tjenestetilbudet til barn, ungdom og eldre,» skriver Jan Petter Sissener i Nettavisen lørdag.

Sissener viser til spesielt byens høye utgifter knyttet til kommunikasjon. I 2017 kom det frem at 152 mennesker i kommunen jobbet med kommunikasjon. Kommunen brukte 189 millioner kroner på ekstern kommunikasjon over en treårsperiode.

annonse

Underskudd

Johansen ønsker at regjeringen skal dekke kommunens høye underskudd. Dette skjer samtidig som byrådspartiene foreslår et nytt Manglerud Bad for 680 millioner kroner. På toppen av dette ønsker AP, MDG og SV å bruke 250 millioner kroner på prisreduksjon for enkeltbillettene i kollektivtrafikken.

Les også: Konsulentbruken i Oslo har eksplodert: MDG forsvarer bruken

«Byrådet vil altså bruke milliardbeløp på nye prosjekter, samtidig som de ber regjeringen dekke inn et underskudd på samme nivå. Alle de nevnte forslagene ble vedtatt av bystyret. Selv de med minimal matematisk forståelse skjønner at dette ikke henger på greip,» skriver den kjente investoren.

annonse

Absurd

Sissener er ikke nådig i sin kritikk når han på ironisk vis illustrerer det han anser for å være ufornuftig samfunnsstyring fra kommunens side.

«For å illustrere dette enda tydeligere, blir det som om Raymond Johansen skulle satt seg på trappa utenfor Finansdepartementet med pappkrus i hånden, mens han i lomma hadde en avtale om privatvisning av en Bygdøy-villa han tenkte å kjøpe,» skriver han.

Les også: Oslo Høyre reagerer på byrådets ønske om ekstra koronapenger

Koronakrise

annonse

Sissener mener at det ser ut som at byrådet ikke skjønner omfanget og konsekvensene av korona-pandemien, og heller bruker krisen som en unnskyldning.

«Byrådet var raskt ute med å innføre nødvendige smittevernstiltak, men minst like kjappe med å få vedtatt økt pengebruk – vel vitende om at kommunen styrer mot et saftig underskudd. At den samme gjengen er valgt for å forvalte byens økonomi og tjenestetilbud til det beste for innbyggerne, later til å være glemt. Det er ikke korona-virusets skyld, selv om Raymond velger å spille pandemi-kortet og lemper ansvaret over på regjeringen,» avslutter han.