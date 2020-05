annonse

General Michael Flynn var sjef for amerikanske DIA, (militærets CIA) under Obama fra 2012 til 2014. Da ble han tvunget til å gå av, og dannet sitt eget etterretningsbyrå. I januar 2017 gikk han inn som nasjonal sikkerhetsrådgiver i Trumpadministrasjonen. Kort etter ble han tiltalt for å ha løyet under ed, og fikk sparken.

Granskningen av saken har vist at Flynn ble lurt i en felle, orkestrert av den gang leder for FBI, Jim Comey, sammen med flere «dirty cops.» Avsløringene har ført til at justisdepartementet har frafalt saken, og Flynn er renvasket.

Men hvorfor var Obama og Hillary og heiagjengen deres så oppsatt på å diskreditere Flynn og få han fjernet fra administrasjonen i Det Hvite Hus?

Kritiker av Obama og Hillarys sikkerhetspolitikk

Mike Flynn var kjent for å være meget kritisk til USAs kriger i Midtøsten, og spesielt til Obamas diplomatiske tilnærming til islamistgrupperinger verden rundt. Han var sterk motstander av atom-avtalen med Iran, som resulterte i at mullaene fikk tilsendt et fly fullstappet med kontanter. Her hadde Hillary og Obama en general i sin midte som nektet å følge deres partilinje, samtidig som han var frittalende om mye han mente var farlig politikk, sett fra sitt sikkerhetsfaglige ståsted. Utvilsomt en torn i siden på dem, som de kvittet seg med. Da han gikk inn i Trumpadministrasjonen ble han en trussel med alt han visste fra de to årene han jobbet for dem.

Briefing om Russisk innblanding i presidentvalget, – FBIs Comey får et talende spørsmål om Hillarys berømte Steele dossier

Michael Horowitz’ rapport om «Russia collusion,» forteller at FBI-sjef Jim Comey var i Det Hvite Hus 5., og 6., januar 2017 for å briefe Obama-administrasjonen og Trumps overgangsadministrasjon om Russisk innblanding i presidentvalget. Dagen etter briefingen sender Comey en e-post til FBI der han forteller at han hadde fått et spørsmål fra «et medlem av Trumps sikkerhetsteam» (fra 3.38 min i videoen) om hvorvidt FBI hadde gravd i kildene til Steele-dossieret for å få en «bedre forståelse av situasjonen.» Hvorpå Comey svarer bekreftende. Mannen som spurte på denne underfundige måten, var etter all sannsynlighet, Mike Flynn.

Rosinen i pølsa

Rettsdokumenter (fra 7.12 i videoen) som Michael Flynns advokat Powell har offentliggjort viser at både Obamas sikkerhetsrådgiver og Trumps sikkerhetsrådgiver, (Flynn) fikk et brev fra den Engelske ambassaden i desember 2016 som diskrediterer Christopher Steele og erklærer ham ikke troverdig. Brevets eksistens bekrefter at Hillary og co visste fra begynnelsen av at Steeles dossier, som de hadde betalt millioner for, var falskneri. Comey løy under briefingen da han svarte bekreftende på at Steeles informasjon var verifisert. Flynn på sin side avslørte med spørsmålet at han skjønte hva Comey og hans medsammensvorne holdt på med. Kort etter sendte de FBI-agenter inn i Det Hvite Hus med mål om å lure han i en felle som skulle få han fjernet fra Trump-administrasjonen.

Bye, bye rikdom og makt

Hele denne korrupte gjengen i det amerikanske maktapparatet som konspirerte med Obama og Hillary og brukte ulovlige midler for å sikre henne presidentembetet i 2016, må ha forstått tidlig at Michael Flynn var et betydelig rusk i maskineriet deres. Ikke bare for Hillarys vei til toppen, men han stod også i veien for belønningen Hillary skulle gi dem i form av rikdom og makt. Da de mislyktes i å sikre henne presidentembetet, hadde de ikke bare investert for mye til å gi opp, de hadde også inkriminert seg selv. Derfor fortsetter de anstrengelsene for å få fjernet Trump.

Hillary hadde i tillegg vissheten om at Flynn visste alt om hennes bruk av privat e-post server som kan ha vært en medvirkende årsak til at sikkerheten i Bhengazi ikke var som den skulle, og gjorde terrorangrepet der 11. september i 2012, mulig.

Antagelig er General Michael Flynn heldig som «bare» mistet alt han eide da han ble den første i Trumps team Hillarys gjeng bestemte seg for å ta ut. Eller kanskje han har laget seg en «forsikring» i ekte Jason Bourne stil for å beholde livet? Hvem vet.

Vi andre kan se fram til den videre opprullingen av «Deep state» med visshet om at sannhet og rettferdighet er en sterkere kraft enn løgner og bedrag.