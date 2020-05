annonse

annonse

8. mai markerer vi 75-års dagen for Norges frigjøring etter 2. verdenskrig. Fra Tyskernes herredømme og rasering av Norge.

Deres brente jord taktikk i Finnmark og andre steder viste deres tydelige grusomheter som den dag i dag står som minnesmerker på hva Norge og Norges motstandsfolk stod ovenfor.

– Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms pågikk mot slutten av Andre verdenskrig fra oktober 1944 til mai 1945. Evakueringen og raseringen av Finnmark og Nord-Troms ble foretatt av de tyske okkupasjonsstyrkene under tilbaketoget fra Murmanskfronten.

annonse

Er det rart folket reagerer når vi igjen underlegger oss et overnasjonalt styre?

Bør vi ikke sørge for Norges innbyggere først? Er det ikke derfor vi har et pensjonsfond? For å sikre oss som bor i Norge vår pensjon vi har betalt inn?

Shurika tar debatten opp ang FNs bærekrafts mål. Og jeg må gi henne rett i det meste av det hun skriver. Men må virkelig våre politikere fronte dette med pins på jakken?

Klart vi har politiske aktivister på begge sider som prøver å forme opinionen etter deres mål. Dette være seg nasjonalt og internasjonalt. Og FNs bærekraftmål har som Shurika skriver veldig mye bra. Det er utrolig bra om verdenssamfunnet hadde kunne stått samlet om dette.

Men som du skriver:

annonse

– … Målet er kanskje uoppnåelig..»

Og det er del der så mange har sett seg så utrolig lei på, svada, tåkepratet som våre politikere omgir seg med?

Hvor forsvant « Alt for Norge» ?

FNs bærekraftmål er ikke i seg selv en faktor som setter følelsene i sving. Det er vel bare den siste spikeren i kisten som provoserer?

Klimakur 2030. Rasering av Norges tusenvis av dekar natur med vindturbiner for eksport av strøm til utlandet. Drapet på tusenvis av havørn, måker, hubro og annen fauna. Betalt med norske skattekroner og vårt pensjonsfond via subsidier som ingen noen sinne har sett maken til.

Utdeling av milliarder av kroner til alt fra Bill Clinton stiftelse til mange korrupte stater verden rundt. Sponset lederne med milliarder til egne private jetfly. Ja listen er så lang at jeg har ikke oversikten.

Så Shurika. Jeg tror ikke folket er imot å hjelpe eller mot den greien de har på jakkeslaget.

annonse

Jeg tror bare begeret er i ferd med å bli fylt.