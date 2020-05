annonse

annonse

En blanding av flere ulike virushemmende medisiner kan bidra til at pasienter med covid-19 blir fortere friske, viser ny studie.

Forskere i Hongkong har sett at pasienter med milde eller moderate symptomer får et kortere sykdomsforløp hvis de blir behandlet med medisinmiksen få dager etter at de får symptomer.

Studien ble publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet fredag, der funnene blir beskrevet som viktige selv om forskningen er på et tidlig stadium.

annonse

Forskerne mener det må iverksettes et større forskningsprosjekt for å undersøke om medisinene også kan ha effekt på kritisk syke pasienter.

– Vår studie viser at tidlig behandling av mild til moderat covid-19 med en trippel kombinasjon av virushemmende medisiner raskt kan undertrykke mengden virus i pasientens kropp, sier professor Kwok-Yung yuen ved Universitetet i Hongkong.

Beskytter helsearbeidere

Han sier også at behandlingen ikke bare bidrar til å lindre symptomene, men at den også reduserer risikoen for at helsearbeidere blir smittet ettersom perioden der det er mulig å påvise viruset, hvor det potensielt kan overføres til andre, blir kortere.

Foreløpig finnes det ingen medisin som kan kurere koronasmittede pasienter. Det finnes heller ingen vaksine.

annonse

Forskerne bak studien har undersøkt 127 voksne pasienter som var innlagt på seks ulike sykehus i Hongkong etter at de fikk påvist viruset.

MS, hepatitt og hiv

86 av pasientene fikk en blanding av tre medisiner i to uker: interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir og ribavirin. Det første legemiddelet brukes vanligvis til pasienter med multippel sklerose (MS), det andre er en miks som brukes til hivsmittede, og det tredje er for pasienter med hepatitt.

En kontrollgruppe på 41 personer fikk kun hiv-medisinene.

Behandlingen startet i snitt fem dager etter at pasientene fikk symptomer, og alle fikk også standard behandling mot covid-19, blant annet oksygentilførsel.

Det viste seg at de som fikk alle medisinene, testet negativt på koronaviruset i løpet av gjennomsnittlig sju dager, mens det lå på tolv dager for kontrollgruppen. Den første gruppen ble dessuten kvitt alle symptomene i løpet av fire dager i snitt, mens kontrollgruppen var symptomfrie etter åtte dager i snitt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474