Smittetallet R som viser hvor mange personer hver koronasmittet har smittet videre, har det siste døgnet falt fra 0,55 til 0,49.

Det fremgår i en dagsrapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) lørdag.

Smittetallet steg fra onsdag til torsdag, før det nå altså faller igjen.

FHI har understreket at smittetallet er basert på tall knyttet til stor usikkerhet, men at det er det beste estimatet man har på smittespredningen i samfunnet per i dag.

At smittetallet holder seg under 1 har vært helsemyndighetenes mål, for å unngå at antallet smittede i Norge øker.