annonse

annonse

Rettsaken mot Philip Manshaus viser tydelig at vi som samfunn ikke gjør nok for å hindre og reversere radikalisering. Tvert imot: vi har et debattklima preget av splittelse, dehumanisering, scenenekt og identitetspolitikk.

Det er på tide at vi – alle sammen – bidrar til å få oss ut av denne grøfta.

Manshaus sa fra vitneboksen i dag at han er fullstendig sikker på at de holdningene han har i dag er korrekte. Han er sikker på at han har forstått noe andre ikke forstår. På spørsmål om han har vurdert om han kunne ha tatt feil sier han at det aldri streifet tankene hans.

annonse

Les også: Ekstremisme, økt radikalisering og splittelse er alles ansvar

Dette viser at vi som samfunn ikke har gjort det vi burde ha gjort, og som meget mulig ville ha reddet livet til 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen: Å møte holdningene hans med motargumenter. Istedenfor ble Manshaus henvist til ekkokammere som forsterket de forskrudde idéene hans.

Holdningene som Manshaus blottla i retten i dag, blant annet om raser og voldsbruk, er holdninger som er lett å argumentere mot. Det er nettopp derfor ny-nazistiske grupper sliter med å vokse i Norge.

Deeyah Khans dokumentar, «I møte med fienden», er et veldig godt eksempel på hvor lett det er å skrelle vekk inhumane tanker og holdninger. Et annet godt eksempel er Daryl Davis. Han er selv svart, men oppsøker aktivt Ku Klux Klan-arrangementer. Han har flere venner som er nåværende og forhenværende medlemmer av den ekstreme organisasjonen. Han har en samling på over 40 KKK-kapper som han har fått av folk han har fått ut av klanen kun ved å møte dem og prate med dem som sin likemann.

annonse

Les også: Dialog, dialog, dialog – gjennom brannmuren du bygger?

Men vi har dessverre altfor mange i Norge i dag som bidrar med det motsatte: Ekskludering, dehumanisering, idiotforklaring og sensurering. Dette har økt splittelse som eneste konsekvens, og med det også økt radikalisering. Dere som bedriver dette, er paradoksalt nynazistenes beste venn og eneste håp for vekst.

I sin trusselvurdering for 2019, pekte PST på nettopp et åpent debattklima som en faktor som forebygger terrorangrep. Dette er noe jeg er helt enig med dem i. Derfor er det helt på sin plass å rette en stor takk til alle dere som tar dere bryet med å diskutere med folk dere er uenige med. Jeg er sikker på at dere har forebygget flere slike idiotiske handlinger som den Manshaus sitter på tiltalebenken for. Bare synd det er så få av dere, og synd ingen av dere kom i kontakt med Manshaus før han drepte søstera si.

Les også: Ikke multikultur, ikke monokultur – men pluralisme

Jeg gjentar gjerne en oppfordring jeg har kommet med før:

annonse

Alle sammen: Snakk med en rasist! Snakk med en høyreekstremist. Snakk med en venstreradikal. I bunn og grunn: Snakk med alle du tror du kan påvirke positivt.

Gjør det uten å bruke personangrep. Møt dine meningsmotstandere, og prøv hardere å forstå heller enn å beseire.

Jeg har selv erfart mange ganger hvordan dette alene dytter personer med hatefulle holdninger mot et mer moderat og nyansert standpunkt.