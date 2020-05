annonse

annonse

Andreas Thorsheim er gründer og direktør i solenergiselskapet Otovo, han vil at hans bransje skal få en krisepakke. Ellers blir det dyrere for de som ønsker å leve klimavennlig.

Han mener at tiltak for oljebransjen og satsing på vindkraft kan ende med at solenergi- og enøknæringene blir knust.

– Dessverre kan solenergi bli koronakrisens første klimaoffer: Redusert kjøpekraft skaper usikkerhet rundt privatøkonomien, som igjen innebærer at ordrereserven utover året har blitt kraftig redusert. I tillegg medfører en svak krone at importerte solcelleprodukter øker dramatisk i pris, skriver han i Aftenbladet.

annonse

Les også: Tankesmien Realistisk initiativ lanserer nyord: «Grønnsløsing»

Nå står næringen og hele satsingen på solenergi på kanten av stupet.

Thorsheim mener at den norske solenergibransjen er innovativ og konkurransedyktig, og at de har bygget opp et kompetent miljø som også satser internasjonalt. I år kommer bransjen til å bli lidende. Årsaken er en svak krone og en redusert økonomi på grunn av pandemien. Men han etterlyser tiltak fra politikere. Før virusakrisen inntraff, planla regjeringen to tiltak som ville rammet bransjen hardt – reduksjon av Enova-støtte og innføring av effekttariffer på strøm. Det vil redusere støtten til husholdninger på solenergi. Dette vil svekke de økonomiske motivene for å investere i solenergi. I tillegg vil de avkorte støtten for montasje, som igjen vil øke prisene.

Les også: Klimafond falt 35 prosent – DNB avvikler

annonse

– I stedet for å redusere støtten, bør politikerne bruke muligheten til å heller doble støtten til forbrukere som vil investere i solenergi, mener han.

Thorsheim skriver at dette kan gi umiddelbar effekt for sysselsettingen på den grønne grasrota landet over og forhindre konkurser i bransjen.